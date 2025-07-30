人妻狂讚已婚男同事厲害：愈大愈愛 　綠帽夫截情慾短訊崩潰怒告

情慾短訊隨時成為出軌鐵證！台北1名人夫發現妻子和已婚男同事「雙重出軌」，傳送「很厲害」、「我現在巴不得趕快進來。愈大愈愛、愈硬愈愛」、「可以裡面嗎？」、「我現在巴不得趕快進來」等訊息，綠帽夫怒2人，索償300萬新台幣（約75萬港元），法官經審理後，判處他們需賠償人夫30萬新台幣（約7.5萬港元）。



人夫怒告妻子與已婚男同事出軌，提供2人的情慾對話作證。（AI生成圖片）

索償300萬新台幣

台媒於今年7月報道，案件在台北地院審理，人夫在庭上主張，妻子和已婚姦夫本身是同事關係，但姦夫明知道女同事已婚，仍利用職務之便發展婚外情。當人夫起疑時，妻子獲姦夫指導作出指摘數落，以隱瞞不倫戀，妻子更揚言要辦理離婚，令到綠帽夫非常痛苦，於是提告2人，索償300萬新台幣（約75萬港元）。

妻子︰學長很厲害…床上

人夫同時提供2人去年8月至9月對話，當中妻子形容「學長很厲害…床上」、「學長，我真的從來沒有這麼喜歡一個男人，但你真的是我最愛的男人。完美男人」、「要抱要親要摸都好」、「我現在巴不得趕快進來。愈大愈愛、愈硬愈愛」，姦夫一度詢問「要狠狠的進去嗎？X進去」，妻子則回應「可以裡面嗎？」，2人更提及更多性行為細節。

姦夫和人妻辯稱只是互相開玩笑，但法官認定他們「雙重出軌」。（AI生成圖片）

2人辯稱開玩笑

姦夫和人妻辯稱，原告盜用妻子帳號，擅自截圖和翻拍對話內容，取得的訊息不應作為證據，加上他們只是互相開玩笑，沒有逾越一般社交界限。

法官判賠30萬新台幣

但法官認為2人不但互表愛意，而且彼此確認是熱戀關係，一度提及「我就等着娶你了」、「我不要宴客喔，太尷尬了，但度蜜月我要喔」等，甚至大談床笫之事，已經超出一般異性友人來往，明顯侵害原告配偶權，理應賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），案件可上訴。

（ETtoday新聞雲）