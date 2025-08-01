豪宅成性侵現場！富商司機3次猥褻2清潔女工　遇掙扎即狂毆受害人

台灣發生連續性侵案。台北市1名男子獲富商聘請擔任司機，與2名清潔女工同在豪宅一起工作，淫男卻在屋內3次向她們伸出狼爪，包括強吻撫胸，甚至強迫受害人觸碰其生殖器官，其中1名受害人反抗時卻捱打，受害人終報警求助，檢察官以強制猥褻罪名起訴涉案司機。



陳男和2名清潔女工同在豪宅一起工作，卻伺機侵犯2女工。（AI生成圖片）

對受害人撫臉強吻摸胸

台媒於7月報道，據了解，涉案陳姓男子獲聘擔任1名富商的私人司機，而富商的豪宅有2名清潔女工，案發2024年8月13日，陳男要求女工進入其專屬休息室後，先反鎖其中1人在浴室隔壁，營造1對1封閉空間，繼而向另1人伸出狼爪，即使對方明確拒絕和反抗，陳男仍然直接摸臉強吻，甚至伸手鑽入衣內摸胸。

受害人反抗即捱打

5天後、即是8月18日，陳男鎖定尚未受害的女工，入房後先柔聲誇讚「你怎麼這麼漂亮？」，隨後陳男撕開對方外衣，伸手觸摸私隱部位，受害人掙扎反抗時，陳男揮拳狂毆，導致受害人眼角紅腫。

陳男3次向她們伸出狼爪，包括強吻撫胸，甚至強迫受害人觸碰其生殖器官。（AI生成圖片）

強迫觸碰自己生殖器官

事隔大約2個月，同年10月15日下午，陳男再次向沒有捱打的女工出手，強摟對方肩膀，繼而將手伸入衣服摸胸，甚至拉住對方手部強迫觸碰自己生殖器官。

檢察官控告強制猥褻罪名

2名受害人忍無可忍報警求助，警方經調查後，將案件移送士林地檢署跟進，陳男由始至終承認罪行，檢察官依照《刑法》第224條「強制猥褻」罪名作出起訴，請求法院簡易判決處刑和分論併罰。

（綜合）