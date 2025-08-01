送貨員暑熱出汗！遭港女嫌「汗水弄臭貨物」　同𨋢男童有暖心舉動

天氣炎熱，出汗也是人之常情。近日有網民發帖指日前正午時分、氣溫33度時前往送貨，他乘坐升降機期間揮汗如雨，汗水甚至沾到貨物表面，遭同𨋢的1名女子嫌棄汗液會沾濕、弄臭貨物，更指要叫家人拒絕選用他所屬的公司。雖然貨物並非女子所有，但她卻出言批評，令樓主難忍受辱，即時反駁更「爆粗」回應。



當時𨋢中尚有1對父子，樓主遺憾在男童面前爆粗，「今日真係嬲到我第一次係小朋友面前爆粗」，但令他暖心的是，男童離開前竟鼓勵他加油，數日後巧合重遇時更主動贈送紙巾給他擦汗。



有送貨員發帖稱工作期間，遭同𨋢的1名女子嫌棄汗液會沾濕、弄臭貨物。（AI生成圖片）

該送貨員在社交平台Threads發帖，表示日前正午12點於香港島送貨，由於當時天氣炎熱，他渾身大汗，「話說今日12點後香港島熱到黐線，體感溫度成42度」，而他拿着貨物進入升降機時，裏面有1名女子及1對父子。當中男童向他搭訕稱「哥哥你件貨滴緊水啊」，樓主解釋是汗液，男童父親聞言表示「出面咁熱真係辛苦晒你哋」。

樓主指當日氣溫炎熱，「體感溫度成42度」。（Threads）

同𨋢女子質疑汗液「弄臭」貨物

然而，升降機中的另1名女子卻不滿指責樓主的汗液沾濕、弄臭貨物，「整濕晒件貨，你知啦啲汗亁咗會臭㗎嘛」，又詢問樓主所屬的公司名稱，稱要叫家人拒絕選用。

同𨋢男童反應大不同 主動送紙巾

樓主聞言不忿反駁「出面33度體感溫度40幾啊，出汗都好正常啫，再講件貨又唔係你嘅關你咩事啫」，之後更難忍怒火「爆粗」回應，「如果你係我公司個客，我一定日日XX你」。樓主指，最終該女子揚言要在社交平台發帖，「話會放我上Threads」，但男童離開前卻有不同反應，「小朋友臨走仲同我講加油」。

樓主指，事後再重遇該對父子，而男童相當暖心，「一見到我就話『哥哥畀包紙巾你抹下個頭』」。

樓主指巧合重遇該對父子，而男童更主動贈送紙巾給他擦汗。（AI生成圖片）

樓主爆曾因出汗被投訴 終需報警處理

樓主又透露另1宗類似情況，指早前與老闆運送2米乘2米、約重76公斤的畫作到客戶家中，而停車場後方全是亞加力膠片，「個太陽已經夠猛㗎啦再加埋啲膠，我諗個車場接近50度」，故在他搬貨時汗出如雨，汗水滴落升降機地上。準備離開時，他遭大廈保安截停，指樓主汗水滴濕升降機地面，導致「有客人投訴」，不准許樓主離開。

之後，樓主報警處理，警員到場後向保安表示「我企咗2分鐘都成頭汗」，體諒樓主送貨「唔出汗就奇怪」，建議保安安排清潔人員打掃升降機。樓主又指，「結果個保安被請返去警署」。

樓主稱曾在送貨後遭大廈保安截停，指他的汗水滴濕升降機地面，導致「有客人投訴」，不准許他離開，最終樓主需報警處理。（AI生成圖片）

網民批女子「缺同理心」 與男童成反比

帖文引起網民熱議，有網民對女子的投訴感到不解及不贊成，「香港真係投訴之都，連人流汗都投訴」、「成日都唔明啲人，將心比己啦，點解要咁樣難為人哋啫？」、「個女人同理心都冇」、「件貨有包裝，就算有汗，都係包裝濕啫，拆完掉咗包裝都唔會有味呀啦」。

亦有網民認為女子與男童的行為成反比，讚揚男童「有家教」、「小暖男」。另有網民體諒樓主情況，「辛苦晒送貨嘅哥哥仔」、「大熱天時，好多喺戶外工作嘅人真係好辛苦！做運輸送貨都一樣好辛苦，尤其仲要搬樓梯」。

（Threads）