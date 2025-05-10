電動輪椅阿伯載2大箱貨搭巴士　被疑$2乘車送貨　網民1原因籲體諒

巴士設有輪椅專用座，而60歲以上長者則可以用2元優惠乘搭共公交通共具。惟最近有網民上傳影片，顯示1名伯伯坐着電動輪椅乘搭巴士，輪椅後方以彈性繩索固定着2個大紙箱，伯伯下車後繼續在行人路上駕着電動輪椅。



影片引來網民熱議，有人質疑該乘客借用2元的乘車優惠「送貨」，又指其做法非常危險，貨物太重的話隨時翻車，損人不利己。不過，部份網民則呼籲大家體諒，「買咁多嘢都冇屋企人幫佢，包容吓啦」，有人更推論紙箱內應為藥物，「希望這位伯伯下次可以善用政府的上門派藥」。



1名伯伯坐着電動輪椅乘搭巴士，輪椅後方以彈性繩索固定着2個大紙箱。（FB影片截圖）

電動輪椅椅背綁2大紙箱

網民在Facebook「屯門友」上傳影片，顯示1名駕駛着電動輪椅的伯伯在巴士車長的協助下，經前車門下車，該伯伯順利下車後便在行人路上行駛。樓主看後不禁嘆「電動輪椅版GoGoVan」，因涉事乘客的輪椅後方「孭」了2大個紙箱，並僅以彈性繩索綁在椅背。

影片顯示，1名駕駛着電動輪椅的伯伯在巴士車長的協助下，經前車門下車。（FB影片截圖）

網民反應兩極

影片一出，隨即掀起大批網民熱議，有人質疑該電動輪椅客借用2元的乘車優惠「送貨」，留言稱「2蚊成本送貨」、「仲要坐2蚊車」、「佢嗰2蚊真係超值到極」、「電動輪椅喺留返有需要嘅人而坐，唔係電動輪椅當送貨車咁用」，也有人指當事人不應因省錢而以輪椅載貨，「為了慳錢，反車就危險」、「嘩，好驚成架車向後翻」。

該名伯伯順利下車後，繼續在行人路上控操電動輪椅行駛。（FB影片截圖）

該名伯伯順利下車後，繼續在行人路上控操電動輪椅行駛。（FB影片截圖）

不過，有網民就憑照片推論紙箱內很大機會是藥物，提醒事主可使用醫管局的藥物送遞服務，「佢後面嗰啲似洗腎藥，以前幫同事清屋見到類似嘅成房擺滿」、「可能係藥物用品，如果係藥水有一定重量，兩條彈性的繩子是不可能凌空架在傷殘車上，希望這位伯伯下次可以善用政府的上門派藥」、「其實真係好危險，可能好輕都好，佢咁用輪椅搭巴士上上落落，萬一跌晒出嚟，真係搵人執囉！如果係藥物，一定有送貨服務，便過搭的士又直接到屋企」。

部份網民則呼籲大家多多體諒和包容，「佢都只係將啲嘢放在佢輪椅範圍內，並非大奸大惡，對其他人亦沒有好大影響，大家包容一點，快樂一點！」。

本港暫無法例專門規管電動輪椅使用

香港目前沒有規管電動輪椅使用的特定法例，不過根據普通法的侵權法律原則及本港《簡易程序治罪條例》，電動輪椅使用者若因疏忽導致傷亡或財物損失，又或在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，都要負上法律責任。

根據《簡易程序治罪條例》規定，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛速度或方式對公眾產生危險，可被罰款2,000元或監禁3個月。