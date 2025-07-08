港鐵男站冷風機前！港女呻：啲風吹有汗味　網民籲包容：佢都唔想

近期天氣酷熱，加上受熱帶氣旋影響下，本港多處都錄得高溫，市民外出時難免大汗淋漓！有港女於社交平台發文，不滿有大叔站於港鐵月台的冷風機前，令吹出的風混合了大叔身上汗味，感到嘔心，遂拍照公審，事件引來網民兩極討論。



有人認為該大叔自私，「隔住個芒（Mon）都想嘔」；不過更多人反斥樓主缺乏同理心，「包容下啦，熱真係好辛苦㗎，如果唔係熱到出汗都唔會有汗味，佢都唔想」、「你唔去問下使唔使幫手就算，仲要踩多腳笑人」、「你唔鍾意咪行開囉」。



有名揹着背囊，大肚腩的男士站於月台冷風機前吹風，以助降溫。（threads圖片）

大叔站港鐵月台冷風機前 港女公審斥飄散汗味

該港女在threads帳號發帖，指「啲風吹出嚟都有佢浸汗味」。從相中可見，有名揹着背囊，大肚腩的大叔站於港鐵月台冷風機前面，或許因天氣炎熱，出汗導致衣領被弄濕，所以站在冷風機前吹風以助降溫，卻因為汗味混雜於吹出的風中，惹來樓主不滿，被拍照公審。

帖文掀起網民兩極看法，有人批評相中男士自私，「好多呢啲自私人」、「舒服到佢呀，佢就醒呀」、「隔住個芒（Mon）都想嘔」、「呢度係公眾地方唔係佢屋企，無論咩情況都唔應該咁吹，中暑唔舒服應該乘涼坐低飲水，有必要就入急症」。

網民指天氣炎熱出汗是無可避免，呼籲多加包容。（AI生成圖片）

掀網民兩極討論：自私VS應包容？

但更多人批評樓主缺乏同理心，「佢衣領已經出好多汗，可能佢熱到就中暑，中年或老年人身體真係唔似年輕人，你唔去問下使唔使幫手就算，仲要踩多腳笑人」、「得罪你？你唔鍾意咪行開囉」、「包容下啦，熱真係好辛苦㗎，如果唔係熱到出汗都唔會有汗味，佢都唔想」、「行你就行啦，無人叫你企喺佢前面聞」、「你可以戴口罩」、「熱起上嚟，我都係咁吹」、「行埋去吹下都要俾你公審，咁唔順眼挖盲自己對眼囉」。

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