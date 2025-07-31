5歲童獨留校車缺氧亡！幼稚園拒道歉賠這金額　母哭︰想要回孩子

馬來西亞早前發生兒童被獨留車內缺氧身亡悲劇，1名5歲男童如常乘搭校車前往幼稚園上學，卻懷疑被人獨留車內，直至中午被發現時已陷昏迷，送院搶救缺氧死亡。警方經調查後，相信男童在車內超過4.5小時，其右眼附近有瘀傷，相信死前曾經作出掙扎，事後拘捕涉事校車司機，案件日前過堂，但被告獲准保釋後沒有出庭，目前已遭當局通緝。



家屬一方和幼稚園商討賠償，但校方只願賠償10萬令吉（約17萬港元），而且拒絕道歉認錯。家屬一方極度不滿，日前召開記者會，向2個辦學機構、1間運輸公司和涉事司機追討合共大約205萬令吉（約368萬港元），當中死者的母親在記者會上質疑，為何校方沒有點名，令到兒子活生生悶死，哭訴：「我不要錢，我只想要回孩子，一點誠意都沒有。」



5歲男童張禹澤被獨留在車內死亡，他生前活潑可愛，親友深感沉痛。（網上圖片）

男童生前健康 家中獨生子和唯一男孫

不幸身亡的5歲男童張禹澤，是家中獨生子和唯一男孫，禹澤和37歲馬來西亞籍父親張佳明、37歲中國籍母親于躍洋、64歲婆婆陳淑貞同住新山武吉英達花園。禹澤生前活潑可愛，案發前幾日前往親戚家中嬉戲，當時身體沒有大礙，非常健康，豈料一場意外釀成悲劇。

幼稚園稱出於同情賠償10萬令吉

據了解，家屬事後透過義務律師向幼兒園Tadika Perintis Indah、YK Education Group私人有限公司、運輸公司Double Tree Transport私人有限公司，以及涉案57歲校車司機姚志榮（譯音，Yau Chee Weng）追討203萬令吉（約364萬港元）撫恤金，以及2萬9,301令吉（約5.2萬港元）特別賠償費，即是葬禮費用、醫療費用和交通費等，但幼稚園負責人和涉案司機均透過代表律師回函否認責任，負責人甚至拒絕道歉認錯，重申只是出於同情賠償10萬令吉（約17萬港元），希望達成和解。

死者母親于躍洋（左）哭訴「這10萬令吉可以買孩子的命嗎？我不要錢，我只想要回孩子」，父親張佳明（右）希望布城總檢察署控告幼稚園負責人。（網上圖片）

家屬拒絕和解 正式追討賠償

家屬拒絕和解，禹澤父母、婆婆、代表律師陳俊傑和王俊豪，以及馬華依斯干達布蒂里市議員陳賢綺7月30日共同出席記者會，正式向該2個辦學機構、該間運輸公司和涉事司機，追討合共大約205萬9,301令吉（約368萬港元）。

死者母親︰這10萬令吉可以買孩子的命嗎？

家屬重提事件時都不禁落淚，男童母親于躍洋雙眼通紅，她質疑「校方負責人和老師稱有點名，但我問孩子沒有出現在班上，是誰為孩子簽到？沒有人回答」，如果校方確實點到名，理應及時發現禹澤不在班上，就不會發生是次悲劇。她無法接受校方不承認疏忽，亦不願意承擔責任，她更哭訴「這10萬令吉可以買孩子的命嗎？我不要錢，我只想要回孩子，一點誠意都沒有」。男童父親張佳明亦希望布城總檢察署可以重新檢討案件，不但要控告司機，而且要控告幼稚園負責人，讓每一方承擔責任和正視問題。

涉案57歲校車司機姚志榮（譯音，Yau Chee Weng）獲准保釋後沒有出庭，目前已遭當局通緝。（網上圖片）

要求一併控告幼稚園

吳健南指出，今次事件涉及人為疏忽和失責，要求有關單位在官網公開道歉，以及檢討學校交通安全。吳亦指，根據律師所調查，涉事辦學機構和運輸公司表面上是不同單位，但其法人代表名字相同，相信是同1名經營者，換言之，幼稚園負責人是涉案司機的僱主，卻沒有做好監管責任，理應負上法律責任，但柔州法律顧問一度回函，表明拒絕提告幼稚園負責人，沒有給予任何理由，所以他們向總檢察署提呈請願書，要求總檢察署援引2001年兒童法令第31（1）（a）（疏忽照顧導致孩童暴露在危險下）條文和《刑事法典》第330條，一併追究當日沒有點名確保禹澤安全的幼稚園。

男童父母和其他家屬難以接受死訊，而慘劇發生後，家屬已為男童舉行喪葬儀式。（網上圖片）

代表律師無償協助死者家屬

至於家屬追討賠償方面，相關4個單位代表若7天內沒有回覆，加上案件涉及公眾利益，其律師事務所無償協助死者家屬，向他們展開民事訴訟。

涉案司機缺席聆訊遭通緝

據悉，警方案發後以涉案司機沒有前科為由，批准對方保釋，案件6月17日過堂，被告、代表律師和擔保人都沒有現身，法官向被告發出通緝令。

喪禮儀式上播放禹澤和家人的合照。（網上圖片）

右眼附近出現瘀傷 拚命掙扎逃出車外不果

當地媒體早前報道，禹澤3歲就被送往涉事幼稚園，本身由其他家人開車接送返學，去到4歲時才改乘校車，事發4月30日，禹澤如常早上近7時由婆婆送上校車，理應7時半抵達上學，豈料家人事後收到噩耗，禹澤當日中午被發現時倒在車門旁邊，其呼吸已經非常微弱，右眼附近出現瘀傷，相信感到難受拚命掙扎想逃出車外。禹澤被緊急送往附近診所，再轉送私人醫院，經過兩輪搶救後，因始終缺氧太久，最終不治。

喪葬儀式氣氛悲慘。（網上圖片）

家屬質疑校車泊在甚少使用的門口 求救無門

家人事發當日接到消息立刻趕到醫院，幼稚園負責人當時一度承認校車司機疏忽，沒有發現禹澤仍然在車內睡覺，家人質疑涉事司機當時將校車泊在1個甚少使用的門口，相信即使禹澤拍打車窗求救，其他人都難以發現。

父︰不要害怕，去找阿公 母親由親友攙扶

悲劇發生後，家人已後為禹澤舉行喪葬儀式，眾人至今都無法接受禹澤突然離開，表現悲慟不已，禹澤父親親手寫上「不要害怕」和「爸爸愛你」字眼，向愛兒告別時流下男兒淚，在棺木旁叮囑兒子「不要害怕，去找阿公」。禹澤母親傷心到要由親友攙扶，多次用紙巾擦拭棺木，場面悽慘。

（綜合）