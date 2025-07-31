前法官疑醉駕撞死棟篤笑女演員！揭車內與妓女做這事　被捕控誤殺

巴西發生前法官醉駕撞死棟篤笑女演員！30歲棟篤笑女演員在往餐廳上班途中，遭一輛皮卡車撞倒，送院搶救後終告不治，而肇事車輛司機是一名前法官，意外後警方到場時，發現他站立不穩，說話含糊不清，渾身酒味，而從現場的閉路電視可見，事發前數分鐘，有1名全身赤裸的性工作者，從前法官身上爬下來，其後穿好衣服逃離現場。前法官被捕控以誤殺罪遭扣押，第二天即獲准以4萬巴西雷亞爾（約5.6萬港元）保釋，其家人向死者家屬表示最深切哀悼。



30歲泰伊斯在往餐廳上班途中被皮卡車碾斃。（網上圖片）

社交平台有大批市民悼念死者。（網上圖片）

泰伊斯身受重傷送院搶救，兩日後傷重不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，30歲死者為泰伊斯（Thaís Bonatti），在7月24日在巴西阿拉薩圖巴騎單車前往餐廳上班途中，被61歲的費爾南多（Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior）的皮卡車碾過，身受重傷，包括腦外傷和身體多處骨折，送院進行兩次急救手術，第一手術曾出現2次心臟停頓，醫生盡全力搶救，惜兩日後終告不治。

被告是前法官 妓女事後逃走

費爾南多曾是民事法庭前法官，現任職律師。警方調查後發現，事發時費爾南多剛離開一所夜總會，並駕駛一輛福特的皮卡車，停泊在總統花園（Jardim Presidente）附近的瓦爾德馬爾阿爾維斯大道（Avenida Waldemar Alves）的超級市場旁邊。而據閉路電視影像，事發前費爾南多旁邊坐着1名據報是妓女，全身赤裸的她正從費爾南多身上爬下來，幾秒鐘後卡車突然猛力向前衝，撞倒在旁邊的泰伊斯，而意外發生反後該妓女穿回衣服迅速逃離現場。

費爾南多事發時滿身酒氣現醉酒狀態，被捕控以誤殺罪。（網上圖片）

而待警察接報到場時，發現費爾南多全身散發濃烈酒氣，站立不穩，說話口齒不清，明顯是醉酒狀態。警方隨後將他逮捕，控以誤殺罪，並將他扣押起來，第二天獲准以4萬巴西雷亞爾（約5.6萬港元）保釋外出，他的家人發表聲明向死者家屬致以慰問。

親友悼念死者：聰明活潑

泰伊斯的哥哥接受訪問時形容泰伊斯聰明活潑，「她30歲卻擁有20歲的心智，是個快樂勤奮的女孩，」他又表示人家正在經歷難以承受的痛苦。社交平台有大批市民悼念死者，泰伊斯的朋友寫道：「我愛你，我的朋友，週二你發信息說你想我，想不到那是一種告別」。