九龍城遇Google街景作業員！炎夏揹巨型相機獲激讚：辛苦但有意義

行走街頭若然發覺「蕩失路」，不少人都會拿出手機打開地圖功能，但有否想過實況街境從何而來？有港男日前在九龍城遇到Google map街景作業員，在炎熱的街頭揹着1個超巨型儀器，正在記錄路段畫面，他當下甚感驚訝，遂上傳片段到網上。



許多網民對作業員工作表示敬佩，「都幾厲害，太陽咁猛周街行」、「呢啲工雖然好辛苦，但係好有意義，可以幫到好多人」，有人則表示有興趣入行，「想做，要咩資歷先得」、「邊做foodpanda邊做Google map有得諗」。



有港男在九龍城遇到Google街景作業員，揹着超巨型相機記錄路段畫面。 （「threads＠mtf_0112」影片截圖）

港男九龍城遇到「Google街景作業員」

「突發」，有港男在threads帳號上傳影片，指於九龍城馬頭角附近遇到Google map街景作業員。從影片所示，1名男子穿著短袖上衣和短褲，在炎熱的街頭揹着1個藍色、寫着Google map的超巨型相機，正在記錄路段畫面，以便用家使用Google map功能時，可以利用實況景象協助導航。

男子穿著短袖上衣和短褲，揹着1個藍色、寫着Google map的超巨型相機，記錄路段畫面。（「threads＠mtf_0112」影片截圖）

男子穿著短袖上衣和短褲，揹着1個藍色、寫着Google map的超巨型相機，記錄路段畫面。（「threads＠mtf_0112」影片截圖）

網民讚厲害：太陽咁猛周街行

不少網民對作業員表示敬佩，「做呢啲收幾錢？大熱天時孭住咁重」、「舊嘢好似好重」、「之前睇報道有介紹過，個背囊起碼20公斤」、「冬天就無咩所謂，夏天就不了」、「都幾厲害，太陽咁猛周街行」、「感謝佢，無Google map我呢啲路痴會好慘」、「呢啲工雖然好辛苦，但係好有意義，可以幫到好多人」。

不少網民貼出圖片，指曾在路上遇到同一位街景作業員。（threads圖片）

不少網民貼出圖片，指曾在路上遇到同一位街景作業員。（threads圖片）

不少網民貼出圖片，指曾在路上遇到同一位街景作業員。（threads圖片）

有網民紛紛貼出圖片，指曾在路上遇到同一位街景作業員，「上個禮拜都喺啟德見過！同一個人嚟」、「我前幾日都見到！」、「人肉Google Maps」、「真·行走的地圖」、「原來實況景係靠佢行出嚟」，又調侃樓主「你一路跟住佢，以後Google map成條路都係你」。

網民好奇入行條件：Google請唔請人？

有留言就表示有興趣入行，「幾好玩咁，又有糧出」、「想做，要咩資歷先得」、「想入行有咩渠道」、「Google請唔請人？」、「邊做foodpanda邊做Google map有得諗」。

同場加映：背18公斤儀器上獅子頭 港Google街景車作業員：很多東西好渺小

打開Google Map，香港街道資料一目了然，背後的「功臣」是Google街景車作業員。香港面積1,108平方公里，四分三仍是郊野，街景車作業員也要深入當中的行山徑。本港唯一Google街景車作業員、80後何文豐（Raf），足跡遍佈全港九成行山徑，日前就挑戰標誌港人精神的獅子山。背負18公斤儀器，撐住行山杖一步一步沿着陡峭山路上到山巔，當中也要克服部分崎嶇路段。望向獅子山下，「會覺得很多東西好渺小，以為可以控制好多事情，但發覺原來做不到，就如控制不到天氣，突然變天就要更改行程。」

何文豐最喜歡行獅子山，直言在山頂俯視香港景色「毫無疑問是最漂亮」。

Raf介紹街景背包高約120厘米、重18公斤，有15個鏡頭的球狀群組、電腦及電池。

Raf表示，若行山徑路段崎嶇及需時過長，就會安排保安人員陪同前往，但大部分時間均是一人行山。

（threads＠mtf_0112）