揹Google Maps「街景背包」行街就有錢拿好筍？內行人揭秘辛月入

Google Maps（Google地圖）推出已20年，提供用戶全球性的電子地圖服務，不僅地標清楚、路線資訊都很詳細，後續還開通了街景和3D瀏覽功能，至今用戶超過10億人。



有網友日前目擊，原來Google Maps是「走出來的」，最強導航的秘密隨之曝光，引來數萬人對其致敬和感謝：「辛苦了！」

很多人只看過Google Maps的街景車，但其實也有供步行員工使用的街景背包。（Google官網）

街景背包可用於拍攝狹窄巷道或只能徒步抵達的地方，例如古印加帝國的行宮馬丘比丘。（Google官網）

點圖放大看更多Google Maps街景背包的照片：

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一名位在桃園的網友意外發現，33度的街頭竟有人全副武裝，戴上防曬帽、袖套到處走，仔細一看，背著的器材正是Google Maps「街景背包」（Trekker），烈日下徒步拍攝街景。網友接著說：

致敬，才有Google Maps可以使用，辛苦了。

還有網友看完很震驚：

一直以為他們是用開車的方式。原來是用雙腳走出來的。

經查詢Google Maps官網，官方曾針對360度圖像的收集時間、地點及方法解答，首先是照片來源，主要是為Google官方和貢獻者（用戶提供）。為繼續收集更多地點，官方出發前將會考量地形、氣候條件及當地人口密度等多項因素，安排合適的車隊，除了街景車，官方也推出街景背包，可攜式攝影系統可以當成背包，也能固定在車子、電單車上，狹窄巷道則將選擇徒步抵達。

網友揭秘辛 器材20多公斤 月薪這個數

Threads貼文曝光掀起關注，有網友留言提到：

真的很感謝Google Maps的街景服務，讓我可以回顧到已去當小天使的阿嬤，那張照片還是她跟她的姊妹淘坐在門口閒聊的樣子。

至於待遇問題，有知情網友表示，雖不需要任何技術，卻工時長又很累，薪資約4萬元（台幣，下同，約10500港元）起跳：

「我背過不輕，是走海邊提供海邊街景」

「一個月好像4～5萬，但要背20多公斤重的攝影機，每天好像有規定要走幾公里，很硬的工作」



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