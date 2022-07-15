Google Maps街景驚見「恐怖6腳黃狗」尾隨人類 另一角度揭真面目
撰文：聯合新聞網
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目前新冠肺炎疫情依然在國際間延燒，不少人想要出國卻無法，只能從Google地圖上「雲出國」享受環遊世界的感覺。
日前有網友在Google地圖上「雲旅遊」的時候卻被嚇壞了，某天他正在瞎逛時卻看到一對情侶正在遛一隻「2肚6腳」的狗，驚嚇的直呼看到怪物，引起網友熱烈討論。
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根據《英國鏡報（Mirror）》報道，美國加州聖荷西一名網友某天在Google地圖上使用街景模式「雲旅遊」，逛到洛斯帕希歐斯公園（Los Paseos Park）時，看到一對情侶正牽著他們的愛犬散步，但那隻狗的模樣實在是太嚇人，讓網友忍不住倒抽一口氣。
只見Google地圖的街景拍到一隻褐色中型犬竟然有6條腿跟2個肚子，模樣相當駭人，不說還以為是恐怖的外星生物。
網友看到這樣的照片直呼「根本是都市傳說的可怕怪物」，把照片截圖下來上傳到社群網站上，吸引不少網友討論。
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網友驚呼「看起來也太恐怖了」、「居然有六條腿，到底是怎麼走的」、「感覺好不真實」。
但有網友立刻點出真相，表示這並不是什麼恐怖的6腳怪犬，而是因為Google地圖出現Bug，把狗狗的身體給拉長，才會出現這種恐怖的狀況。
從另一個角度看，褐色狗狗的身體就恢復正常了。
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