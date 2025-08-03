人夫老闆3次猥褻！女大生遭摸胸強抱強吻　離職後仍受騷擾決提告

台南發生老闆猥褻女員工案件。1名經營燒烤店、育有子女的人夫，垂涎女大學生員工的美色，追求不遂後趁店內並無其他人之際，3次向女大生伸出狼爪，施以摸胸、強抱和強吻，受害人最終離職，卻仍然飽受人夫騷擾，因而決定提告。案件經過一審和二審時，男被告均被判囚1年6個月徒刑，民事方面，被告要賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



受害人3次遭到猥褻，離職後仍被人夫老闆騷擾。（AI生成圖片）

追求不遂申狼爪

台媒於今年7月報道，涉案徐姓男子在台南經營1間燒烤店，2022年僱用1名正就讀大學的女員工。徐男已婚及育有子女，但仍極力追求該名女大生，但女大生只想好好工作，所以沒有答應，惟徐男未有收起色心，反而伺機伸出狼爪。

店內3次猥褻女大生

案發於2023年2月11日上午10時許，徐男以餐飲店開門鎖為由，從後抱住女大生，繼而抬高隔衣撫摸女方胸部；同日上午11點許，徐男以關門為由，強拉女方強吻；而同月14日下午時份，徐男在店內強抱撫摸和強吻女方，受害人一度向男友和燒烤店前同事傾訴，最終忍無可忍離職，事後出現憂鬱和失眠症狀。受害人稱本身打算離職後好聚好散，豈料徐男持續騷擾，甚至要求其他人私訊她，所以她提出訴訟防止再度遭到騷擾。

被告當庭咆哮否認猥褻行為

但徐男在庭上否認猥褻行為，甚至一度咆哮，他承認正在追求女方，認為女方對他也有好感，而個半月期間，徐男向女大生支付接近10萬新台幣（約2.5萬港元），雙方有金錢往來關係，而且所謂案件發生後，女大生繼續工作，根本沒有異樣。

被告繼之前匯款10萬新台幣（約2.5萬港元），仍要向受害人賠償60萬新台幣（約15萬港元）。（AI生成圖片）

受害人指出老闆強行匯錢

受害人在作供時強調，自己沒有接受到老闆的追求，強調她和徐男妻子與孩子關係良好，不會破壞對方婚姻，她當時明確指出「你有妻小，不可以這樣，這行為是不對、不好的」，更指是老闆主動匯錢給她，而且是匯款後才告知她。

案件一審二審 被告均被囚1年6個月

法官翻閱店內閉路電視，發現徐男猥褻女大生時，受害人一直閃躲抗拒，加上其他人口供，案件進行一審時，法官指出被告否認犯罪，合理化自己行為，未有向受害人女方表達歉意及進行和解，態度惡劣裁定3項強制猥褻罪名成立，合併執行1年6個月有期徒刑，案件進行二審時，法官駁回徐男上訴。

被告賠償60萬新台幣

民事賠償方面，法官亦指徐男行為導致女方離職，影響其心理狀況，裁定徐男賠償60萬新台幣（約15萬港元）。

（綜合）