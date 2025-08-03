婆婆忘帶手機迷路！港女這樣致電尋兒遭爆粗喝問　反差後續超暖心

老人家記性差，隨時迷路！有港女在網上發文表示，日前見到1名陌生婆婆表情迷茫，於是上前了解，原來婆婆沒有攜帶手機，同時忘記和兒子會合的地點，擔心「個仔搵佢唔到」，慶幸她仍記得兒子手機號碼，港女遂協助致電尋人。



由於不想陌生人知道自己的手機號碼，港女遂以「133」開頭致電對方，打了3次都無人接聽，打到第4次時，兒子語氣惡劣爆粗詢問「做乜X嘢？」，港女沒有介意，並解釋致電原因。兒子其後多次致歉，而且盡快趕過來。港女指對方是1名中年大叔，「係咁同我鞠躬講sorry」，然後「好溫柔咁幫婆婆抹汗，又拖住佢，開住把遮慢慢行」，港女形容「反差真係好大」。



大量網民笑言「騙子太多，也不能怪大叔啦」、「叔叔應該揾唔到媽媽，心已經急，仲以為收到詐騙電話，先咁躁，聽到自己媽媽安全，就立刻安樂晒。好彩你幫咗婆婆，好心人」、「笑咗，真大叔的愛」。



樓主協助迷路婆婆致電給其兒子。（AI生成圖片）

婆婆無帶手機 忘記與兒子會合地點

樓主在Threads表示，早前在街上見到「有個阿婆好迷失」，於是好心詢問對方情況，婆婆稱「帶電話出街，但係約咗個仔」，而她不記得該前往何處，又擔心兒子無法尋到自己。樓主詢問婆婆其兒子的手機號碼，繼而致電助尋人。

中年大叔以為樓主玩電話，爆粗詢問「做乜X嘢？」。（AI生成圖片）

樓主隱藏手機號碼致電 被以為玩電話

但樓主坦言「唔想其他人知道我幾號電話，我就打咗133（隱藏來電）」，致電3次都無人接聽，樓主打算再打多1次，如果不成功，就會報警求助。豈料第4次終於有人接聽，對方「勁惡勁大聲」，爆粗詢問「做乜X嘢？」，相信以為樓主玩電話，樓主立即解釋事件。

中年大叔得知事件經過，趕到現場向樓主鞠躬道歉。（AI生成圖片）

中年大叔接母後不斷道歉 溫柔對待母親

兒子回復冷靜後不斷說「唔好意思」，然後樓主告知目前位置，陪同婆婆等到兒子現身，對方是1名中年大叔，在附近趕過來，而且不停鞠躬道歉，繼而「好溫柔咁幫婆婆抹汗，又拖住佢，開住把遮慢慢行」。

網民︰鐵漢柔情

樓主笑言「反差真係好大」、「大叔的愛」，許多網民指出「個大叔肯道歉都算係咁，周圍都係騙徒無計」、「好在你有留意婆婆，感謝你嘅善心」、「鐵漢柔情，善良係應該留給善良的人，多謝你的幫忙」。

（Threads）