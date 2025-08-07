19歲女大生與同校男子見面　醉酒後遭性侵醒來全裸　淫狼下場曝光

喝酒切忌喝得酩酊大醉！台灣新北市1名鄭姓男大學生3年前於交友軟件Tinder認識到1名同校女學生，兩人結識半年後相約到餐酒館見面，鄭男趁女方喝醉意識不清，將其帶回家性侵，事後辯稱「雙方是你情我願」。新北地方法院日前依乘機性交罪判鄭男入獄4年，案件可上訴。



台灣新北市1名鄭姓男大學生邀約19歲同校女學生見面，趁女方醉酒之際，將其帶回家性侵。（示意圖／GettyImages）

綜合台媒報道，判決書指出，鄭男於2022年12月初深夜近11時，邀約在Tinder結識約半年的同大學19歲女生，到餐酒館初見面，兩人喝酒聊天，女方喝了約1杯半調酒後，出現醉意，意識不清，鄭男趁女方喝醉，將其帶回家性侵。女方供稱，過程雖有斷續模糊印象，但因醉酒致無力反抗。

19歲女大生與同校男網友見面 醉酒後遭性侵

女方翌早醒來，發現自己全身赤裸與鄭男同睡一床，膝蓋瘀青，驚覺自己遭性侵，嚇得連忙穿衣逃離。女方因心慌、害怕他人眼光、課業壓力、法律知識不足等，未有即時報警。事發後半年，女方因情緒低落多時，去身心科求醫後，才敢報警揭發鄭男惡行。

事發後半年，女方因情緒低落多時，去身心科求醫後，才敢報警揭發鄭男惡行。（示意圖／GettyImages）

淫狼辯稱「你情我願」 法院判刑4年

鄭男辯稱雙方兩情相悅，兩人發生性行為時，女方意識清醒，屬「你情我願」。法官檢視兩人Instagram對話紀錄，女方曾傳訊息詢問當晚醉酒一事，鄭男說女方醉到走不動，多次跌倒，更曾傳送女方側躺床上，裸露背部的照片，成有力證據，認定鄭男辯詞不可信。

法院亦綜合女方及其兩名友人的證詞，考量女方對膝蓋受傷、是否有使用避孕措施等皆無印象，認定其酒後處於意識不清狀態，證明性行為未獲同意，裁定鄭男趁女方無力反抗之際性侵，已構成乘機性交罪，判處入獄4年，案件可上訴。

（綜合報道）