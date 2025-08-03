星洲男警長性侵6少年！要求自慰拍片兼猥褻　獸行曝光離職捱告

執法人員熟悉法律，更加不應知法犯法！惟新加坡1名警長被指對6名少年伸狼爪，犯下性罪行，包括非禮和要求少年在視訊通話期間自慰，警長同日猥褻非禮其中2名14歲少年。案件曝光後，該名警長離開警隊，案件日前提堂，男被告獲准保釋。



被告犯案時是警長，案件曝光後離職。（AI生成圖片）

前警長共面對15項控罪

新加坡媒體於7月報道，40歲男被告是沙裡扎（Sharizal Bin Shafi'ee）原本是新加坡警察部隊的警長，涉嫌由2023年7月至2024年4月期間犯下性罪行，受害少年當時只有14歲和15歲，沙裡扎總共面對15項控罪，包括抵觸《兒童與青少年法令》、製造兒童性虐資料，以及非禮罪。

要求少年自慰 被告拍攝影片

根據起訴書，案發2023年7月31日，被告涉嫌在裕廊西的住所和1名15歲少年進行視訊通話時，要求對方自慰，他用手機錄製少年自慰行為。同年8月和11月，被告對另外2名14歲和15歲少年干犯類似罪行。

前警長涉嫌對6名少年伸狼爪，犯下性罪行，。（AI生成圖片）

同日猥褻非禮2名14歲少年

控狀也顯示，2024年4月18日，男被告連犯3案，當中與另1名15歲少年視訊通話時，又要求對方自慰，以及拍攝影片。被告同日在路上向1名14歲少年求助，以「幫忙調整胸罩」為由，要求對方跟隨自己，卻趁機猥褻；而他同日再在組屋樓梯口非禮1名14歲少年。

獲准以2萬新加坡元保釋

案件於7月25日提堂，並押後到8月22日再次審理，被告獲准以2萬新加坡元（約11萬港元）保釋。

在新加坡干犯製造兒童性虐資料或非禮罪，一旦罪成有機會被判鞭刑。（AI生成圖片）

警方回覆事後立即調查案件

當地警方早前回覆媒體查詢時表示，所有警務人員都必須奉公守法，對於犯法警員，警方會給予嚴厲懲罰，警方在今次案件發生後，立即展開調查，暫停涉案警長前線職務，對方2024年6月16日離職，由於案件正在審理中，警方不宜進一步評論。

一旦罪成 可被判鞭刑

抵觸《兒童與青少年法令》一旦罪成，最高可被判罰款1萬新加坡元（約5.9萬港元），或入獄5年，或兩者兼施。「製造兒童性虐資料」罪名成立，可被判囚10年和罰款或鞭刑；非禮一旦罪成，最高可被判入獄年、罰款、監禁、鞭刑或是任何以上組合的刑法。

（綜合）