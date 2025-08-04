中環站短褲女疑被阿伯偷拍！好心女提醒獲讚　網民籲：應要捉住佢

中環站發生疑似偷拍事件，有港女在網上發文，指在港鐵中環站乘扶手電梯時，突有1名女乘客從後提醒，叫她「行前少少」，原因是後面有阿伯疑似偷影她。港女指，當時自己身穿白色短褲，但無走光，且不是超短褲，令她莫名其妙，但她發現該女乘客特意站在她身後，用身體幫忙擋住阿伯鏡頭，讓她十分感激對方善行。



帖文引來不少網民留言，「真係好人好事」，有人建議樓主「嗰下其實應該捉住佢」。



樓主獲女乘客提醒疑遭偷拍，發文感激遇到好人好事。（AI生成圖片）

有港女疑成為偷拍受害人，她在Threads上發文講述事發經過，指早前在港鐵中環站乘搭向上的扶手電梯時，有女乘客從後拍她叫她「行前少少」，解釋因見到她身後有1名阿伯疑似在偷拍，「叫我小心啲喺梯級度」。

港女疑遭阿伯偷拍 女乘客好心提醒

樓主指當日穿白色短褲，「肯定冇透底露底，但未至於超短褲」，對方被偷拍感到莫名其妙。不過她發現當時本來身後無人，但該女乘客突然站在她身後，用身體擋住阿伯的鏡頭。

不少網民批評阿伯「偷拍係病態」。（資料圖片）

不少網民留言批評阿伯「偷拍係病態」、「好多呢啲人」、「又係呢啲偷影狂……畀你影到裙底又點啫？」。

有網民建議：應該捉住佢

有人則建議樓主要抓着對方，「嗰下其實應該捉住佢」。亦有人讚賞女乘客見義勇為，「有人提都算好」，樓主回應「真係好人好事」。