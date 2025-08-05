觀塘區凌晨橫風橫雨　年輕人奮力撐傘：深夜潑水節　網民：打風咁

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港連日來大雨不斷，天文台多度發出黃、紅、黑雨警告，4名年輕人今日（8月5日）凌晨約1時於觀塘區街上遇上橫風橫雨，即使撐傘也難免被雨水沾濕衣物，鞋子入水至襪子可扭出水，大風下亦需頂着風力撐傘前行，才能避免吹翻。於網上發文發片講述暴雨情況的年輕人無奈表示：「深夜潑水節，香港你肯停雨未。」



4名年輕人今日（8月5日）凌晨約1時於觀塘區街上遇上橫風橫雨。（Threads影片截圖）

該年輕人於Threads發文分享2段暴雨下在觀塘區街上行走的狼狽影片，以及襪子可扭出水的影片，見到4名年輕人在行人過路處等待轉綠燈期間，一直奮力頂着風力撐傘，穿黑衣男子的褲腳沾濕一大片，眾人等了良久見仍未轉燈，最終急不及待「衝紅燈」過馬路，走到一半後，轉了綠燈才過剩餘的馬路。

觀塘區凌晨橫風橫雨 年輕人奮力撐傘

第三段影片見到，其中1名年輕女子在垃圾桶上方扭乾襪子，明顯見到扭出水，她進入升降機後脫了鞋子，身旁兩名朋友亦同樣脫了鞋子，相信是暴雨下鞋子入水。扭襪的女子無奈說：「喂，不如赤腳呀真係。」

片中年輕人一直奮力頂着風力撐傘。（Threads影片截圖）

片中年輕人一直奮力頂着風力撐傘。（Threads影片截圖）

片中年輕人一直奮力頂着風力撐傘，穿黑衣男子的褲腳沾濕一大片。（Threads影片截圖）

片中年輕人一直奮力頂着風力撐傘，穿黑衣男子的褲腳沾濕一大片。（Threads影片截圖）

片中年輕人一直奮力頂着風力撐傘。（Threads影片截圖）

眾人等了良久見仍未轉燈，最終急不及待「衝紅燈」過馬路。（Threads影片截圖）

走到一半後，轉了綠燈才過剩餘的馬路。（Threads影片截圖）

發片年輕人：香港你肯停雨未

影片引來熱議，網民留言表示「根本就係打風，黑咩雨啫」、「有遮都冇用，黐線」、「呢個時候擔遮已經毫無意義，係你哋最後嘅倔強」、「唔好擔啦，把遮冇用㗎啦，陣間飛走咗」。

第三段影片見到，其中1名年輕女子在垃圾桶上方扭乾襪子，明顯見到扭出水。（Threads影片截圖）

扭襪的女子進入升降機後，身旁兩名朋友均脫了鞋子。（Threads影片截圖）

扭襪的女子進入升降機後脫了鞋子。（Threads影片截圖）

年輕男子的鞋似是入了水。（Threads影片截圖）

亂過馬路可罰款2,000元

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。