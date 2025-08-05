黑雨｜打工仔湧天文台FB促發「極端天氣」全日停工：返工好危險！

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日持續大暴雨，多區水浸，天文台兩度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），而黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時，提醒市民請繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。天氣相當惡劣，不少打工仔湧到天文台Facebook質疑為何未有發出「極端天氣」情況，讓全日停工停課，「仲唔極端天氣？」、「就算轉紅雨都已經浸到行唔到，叫人點返工？」、「你都話持續暴雨會道路嚴重水浸啦，仲引到山洪暴發，應該寧安全，全日停工停課，包今次有人讃」。



本港今日持續大暴雨，多區水浸。（羅國輝攝）

本港今日持續大暴雨，多區水浸。（羅國輝攝）

黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時，過去兩三小時，本港多處地區錄得超過100毫米雨量。天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶，市民請繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。

天文台表示，本港多處地區錄得超過100毫米雨量。（天文台Facebook）

打工仔湧天文台FB促發「極端天氣」

大暴雨及多處水浸下，大批打工仔、網民湧到天文台Facebook質疑為何未有發出「極端天氣」情況，讓全日停工停課，「發極端天氣未！發未！」、「都黐線嘅，就算轉紅雨都已經浸到行唔到，叫人點返工？仲唔極端天氣，係咪要個雷劈去天文台先至會叫極端天氣？」、「極端天氣委員會係咪未瞓醒？幾日都不停紅黑紅黑紅黑黃咁，其實都好極端啦，日日返工都濕晒咁，今日直接全日極端天氣啦」、「出面橫風橫雨行雷行到打仗咁，拜託黑雨掛足一日啦，打工仔出門口返工好危險㗎」、「極端天氣啦，出面啲路水浸到係行唔到，點返工呢」、「由昨晚不停倒水咁落雨、行雷、閃電都唔係極端天氣？要呢個極端天氣訊號都唔掛做乜鬼？」、「你都話持續暴雨會道路嚴重水浸啦，仲引到山洪暴發，應該寧安全，全日停工停課，包今次有人讃」、「其實應該全個早上啦⋯⋯雨後仲危險」、「天氣不穩定，雨勢時大時細，周圍水浸，好心唔好又落又掛，睇雨帶圖」。

有網民讚天文台做法

不過也有網民讚天文台做法，「今次有才真係應對到真實情況」、「掛咗黑雨跟住啲人又會𨳒點解唔掛全日，香港人真係好X嘢」。