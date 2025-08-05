黑雨｜港人搏命上班片瘋傳！過激流、巴士分紅海：為返工去到幾盡

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日暴雨不斷，天文台兩度發出黑色暴雨警告（黑雨）信號，多區雨量更超過100毫米，多處水浸現「激流」。然而惡劣天氣無阻港人上班決心！本港網絡瘋傳港人黑雨各出奇謀上班影片，有的在激流中涉水而行，也有港人乘坐化身成「船」的巴士在水浸道路中奔馳，即使泥水湧入車廂仍「勇往直前」。



畫面令網民震驚，「為咗返工你可以去到幾盡？」、「辛苦晒，respect所有極端天氣要返工嘅朋友」。



黑雨下多處水浸現「激流」。（Threads@flanker_hk）

黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶，呼籲市民繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。

打工仔過激流、穿「水簾洞」

黑雨惡劣天氣及水浸下，不少打工仔需要「扭盡六壬」上班，並在社交平台Threads分享上班經過。其中有影片見到，鰂魚涌道路嚴重水浸，有打工仔無懼泥水激流，撐着傘涉水而行；也有打工仔在變成「水簾洞」的天橋走過。上載影片的網民留言「鰂魚涌即時，黑雨就唔使返工咩？為咗返工你可以去到幾盡」。

有打工仔無懼泥水激流，撐着傘涉水而行。（Threads@flanker_hk）

也有打工仔在變成「水簾洞」的天橋走過。（Threads@flanker_hk）

巴士變船「分紅海」

亦有影片見到，打工仔乘坐巴士駛過往元朗天水圍的公路。不過由於公路水浸高及巴士車身，巴士猶如變成「渡海小輪」一般破水而行，即使泥水湧入車廂仔仍「勇往直前」。上載影片的網民留言，「度X度都水浸！畀你返到工又點吖！坐橡皮艇都唔掂囉。少少500年積水啫，阻唔到我哋返工嘅，誓與巴士同行過紅海」。

巴士猶如變成「渡海小輪」一般破水而行，即使泥水湧入車廂仔仍「勇往直前」。（Threads@22ocooperowen）

巴士猶如變成「渡海小輪」一般破水而行，即使泥水湧入車廂仔仍「勇往直前」。（Threads@22ocooperowen）

網民：為咗返工可以去到幾盡？

港人黑雨上班影片令網民震驚，「好誇張」、「為咗返工可以去到幾盡？」、「辛苦晒，respect所有極端天氣要返工嘅朋友」、「注意安全」。亦有網民笑言，「去咗黃河」、「你坐緊4 隻轆既船嗎？」、「下次帶橡皮艇記得」。