黑雨水浸！東區走廊救護車浸過車輪死火　疑救護人員站石壆避險

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日（8月5日）繼續受暴雨影響，天文台更兩度發出黑色暴雨警告信號，維持至下午5時05分，其後改發黃色暴雨警告信號。黑雨期間多區出現水浸，亦有汽車在公路上「死火」需要救援。網上則流傳影片，有網民拍攝到1輛救護車於中午從柴灣道駛上東區走廊時遇上水浸死火，手位高度把車輪淹沒，其後有3名疑似救護人員站到公路石壆上避險，據悉需要另1輛救護車到場支援，以便接走救護人員。

黑雨期間，有網民拍攝到1輛救護車駛上東區走廊時遇上水浸死火。（Threads@sunny_tsang_hk）

該名網民於8月5日中午12時30分左右，在社交平台Threads上傳影片，並表示「實時，柴灣道上東區走廊，救援者需要救援服務」。

當時水位甚深，救護車車輪全完被積水淹沒。（Threads@sunny_tsang_hk）

救護車被困積水 3名疑似救護人員站石壆

從影片可見，因受暴雨影響，1輛救護車從柴灣道駛上東區走廊的時候陷入積水中，其後似無法繼續開行。影片見到當時水位甚深，車輪位置完全被積水淹沒。救護車車門大開，車上未見有人，但卻見到3名疑似救護人員站在路旁石壆避險等候救援。片段結段見有另1輛救護車從後而至，3名疑似救護人員隨即走下石壆，並登上該輛救護車。

3名疑似救護人員站在路旁石壆上避險等候救援。（Threads@sunny_tsang_hk）

其後有另1輛救護車到場，3名疑似救護人員隨即走下石壆登車。（Threads@sunny_tsang_hk）

前方的救護車因水浸而死火，其後有另1輛救護車到場，3名疑似救護人員隨即走下石壆登車。（Threads@sunny_tsang_hk）

網民稱「救救救護車」 望救援人員平安

影片引起網民熱議，有網民驚訝指「東區走廊都竟然水浸」、「CXS點解斜路都可以浸成咁」，也有人表示「救救救護車」、「辛苦所有救援人員，感謝你哋天氣惡劣都要服務市民，但都要保護好自己」。

（Threads@sunny_tsang_hk）