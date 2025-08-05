黑雨｜觀塘月華街遊樂場水浸 目擊者打趣：新開水上樂園半價優惠
撰文：謝茜嘉
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【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日（8月5日）持續下暴雨，有網民分享照片，顯示觀塘月華街遊樂場被水淹浸，打趣道「觀塘新開水上樂（園），今日感謝祭，半價優惠」。其他網民笑說，「仲要收半價？免費任玩喇！」、「平時搭小巴司機會問『公園仔有無落？』，而家變咗『水上樂園有無落？』」。
該網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發相，見到整個觀塘月華街遊樂場被水淹浸，如一片汪洋，水位至滑梯底部。
觀塘月華街遊樂場黑雨下水浸
網民留言笑說，「可以游水」、「靚過海洋公園」、「今日啲遙控船好賣」、「呢啲我細個一定落去玩」、「如果喺8-90年代，我諗有唔少細路喺度玩緊瀡滑梯！嗰個年代出街玩真係風雨不改」。亦有網民指出，「一場大雨，盡顯香港水浸特色」、「唔明點解咁多地方去唔到水嘅？」。
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