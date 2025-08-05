黑雨｜地盤工坐挖土機工作　港男斥噪音：黑雨仲開工　網民解原因

【天氣消息／天文台／黑雨／地盤／戶外工作】繼7月29日（上周二）和8月2日（周六）發出的黑色暴雨警告後，天文台昨晚（8月4日）11時45分和今早（8月5日）5時50分兩度發出黑色暴雨警告，並宣布所有學校停課，普遍打工仔今日亦毋須上班。



不過有港男在社交平台分享影片，指黑雨生效期間，住處附近的地盤竟然仍有工人工作，操作挖土機不斷發出聲響，他不滿產生噪音，同時擔憂地盤工人安全，故斥責涉事承辦商「仆X公司，黑雨仲叫人開工」，揚言將會向勞工處舉報。有網民亦批評黑雨下要員工上班實在無良，「黑雨要人返工真係無人性」、「萬一發生意外，需要救緩人員來營救，在惡劣天氣下營救難度倍增，害己又害人」。



本港天氣惡劣，天文台今早5時50分發出黑雨警告，有港男公審有地盤工人仍需上班，批評涉事承辦商「仆X」。（「threads＠oh.steve」影片截圖）

黑雨下地盤工人仍工作 港男公審：勞工處見啦

該港男在threads帳號上傳影片，指涉事地點為深水埗某個地盤，當時正值黑雨生效期間，有地盤工人坐於挖土機內工作，不斷發出聲音極其滋擾，他不滿黑雨下地盤工人仍要上班，以及重型機器發出的噪音，於是狠斥「仆X公司，黑雨仲叫人開工，大雨唔揼醒都俾你哋嘈醒」，並揚言會向相關部門舉報，「勞工處見啦」。

黑雨生效期間，有地盤工人坐於挖土機內工作。（「threads＠oh.steve」影片截圖）

網民批工程公司無良：危機意識好差

許多網民批評涉事工程公司，黑雨下要求員工上班是漠視安全，「黑雨要人返工真係無人性」、「黑雨下開工，危機意識真係好差，萬一發生意外，需要救緩人員來營救，在惡劣天氣下營救難度倍增，害己又害人」、「黑雨仲挖泥，等陣成架車陷落去就好玩」、「有啲意外發生，真係不意外」、「正常黑雨一早已經安排停工，出咗事成個地盤停工你孭呀」，有人則建議報警，「呢種情況可以報警，由警察通知勞工處會快手好多」。

網民戲言：係咩驅使你喺暴雨下工作呀？係愛定係責任呀？

有留言就套用地盤工友過往拍片金句，問道「係咩驅使你喺暴雨下工作呀？係愛定係責任呀？」、「個工人自願嘅又點呢？唔開工咪無錢囉」、「其實有啲工人係唔會理咩紅雨黑雨，只要唔係8號波，佢哋都會返工，有時候僱主叫唔開，趕工都無辦法」、「好似係拆緊樓，趕住交返個平整咗嘅地盤出來，遲咗交埸逐日計罰錢，所以判頭黑雨都要人開工」。

同場加映：黑雨返工安排｜暴雨下勞工法例工作守則一文看清 黑雨可即走？

根據勞工署發出《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》在戶外及空曠地方的工作安排，以一般僱員來說，若然黑雨在工作時間開始前發出或生效，僱主不應要求僱員返回工作地點上班；若然黑雨在工作時間內發出或生效，主管則應立即暫停僱員在戶外及空曠地方的工作，並安排僱員到安全地方暫避。

黑雨警告工作時間開始前發出或生效：

若然黑雨在工作時間開始前發出或生效，僱主不應要求僱員返回工作地點上班。（勞工署截圖）

黑雨警告在工作時間內發出或生效：

若然黑雨在工作時間內發出或生效，主管則應立即暫停僱員在戶外及空曠地方的工作，並安排僱員到安全地方暫避。（勞工署截圖）

黑雨警告在工作時間結束時仍然生效：

倘若黑雨在工作時間結束時仍然生效，僱員應留在安全地方，直至大雨過去。僱主應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨，並在安全的情況下，按僱員需要，在工作時間結束時安排僱員下班。

倘若黑雨在工作時間結束時仍然生效，僱主應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨，並在安全的情況下，在工作時間結束時安排僱員下班。（勞工署截圖）

（threads＠oh.steve）