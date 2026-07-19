告別黑眼圈與眼袋！美女營養師分享7類食物＋8大秘訣　改善好簡單

許多人都受到黑眼圈和眼袋困擾，因為影響外貌，似沒精神而且顯老，故想盡辦法消除。台灣有營養師指出，總共有3種不同類型的黑眼圈，只要進食7類食物和使用8種方法，就可以向黑眼圈和眼袋說再見。



營養師高敏敏分享如何消除黑眼圈和眼袋問題。（facebook專頁「高敏敏 營養師」圖片）

攝取相關營養素針對黑眼圈和眼袋問題

營養師高敏敏在其facebook專頁表示，黑眼圈有3種不同類型，但只要從飲食開始調整，多攝取相關營養素，就能針對相應黑眼圈和眼袋問題︰

1. 勞累型黑眼圈

外觀︰青色

原因︰睡眠不足、血液循環差和壓力大

解決方法︰攝取含有「花青素」的食物，例如葡萄、藍莓、茄子、草莓，有助促進眼周微循環、預防暗沉，同時補充「葉黃素」與「β-胡蘿蔔素」，例如胡蘿蔔、南瓜、蕃薯、粟米，不但能維持視網膜健康，還能改善黑眼圈和眼袋問題

黑眼圈有3種不同類型。（AI生成圖片）

2. 過敏型黑眼圈

外觀︰棕色

原因︰色素沉澱、過敏和長期揉眼

解決方法︰補充「膳食纖維」和「益生菌」，好像蕃薯葉、豆芽菜、大白菜、木耳、泡菜、優格，以及味噌，有助維持腸道菌相平衡，進一步改善眼周發炎和水腫問題

過敏型黑眼圈：色素沉澱、過敏和長期揉眼。 facebook@高敏敏營養師

3. 老化型黑眼圈

外觀︰黑色

原因︰老化和眼周膠原流失

解決方法︰補充「維生素C」 ，例如奇異果、芭樂、甜椒、青花菜，幫助膠原蛋白生成與淡化色素沉澱，抑或適量攝取糙米、雞蛋、雞肉等富含B群的食物，幫助底層提亮和代謝

補充「維生素C」 例如奇異果，可以防止 老化型黑眼圈。（AI生成圖片）

4. 眼袋浮腫：

原因︰體內鹽分攝取過多、過敏、水腫體質、遺傳、眼周膠原流失

解決方法︰補充含鉀的蔬菜，譬如蘆筍和蕃薯葉，幫助電解質平衡，有助減少眼袋浮腫的情況

8種其他方法同樣有效

高女更強調日常保養同樣重要，列出其他8種方法：

1. 充足睡眠和規律作息

晚上10時30分至11時前就寢，最能保護肝腎，幫助減少眼袋和青色黑眼圈

2. 飲食控制

少鹽少酒，避免鹽分攝取過多導致水腫

甜椒和其他含鉀蔬菜有助消除黑眼圈和眼袋。（AI生成圖片）

3. 冰敷和眼周按摩

早上冰敷3至5分鐘，配合淋巴按摩，促進循環，排出多餘水分

4. 選擇正確眼霜

挑選含有咖啡因、小分子胜肽、維生素C或K成份的眼霜，有效緊緻眼周、淡化色素和消除腫脹

晚上10時30分至11時前就寢，最能保護肝腎，幫助減少眼袋和青色黑眼圈。（AI生成圖片）

5. 減少揉眼與過度用眼

用力搓揉眼睛和熬夜長時間看螢幕，都會令到黑眼圈更加明顯，眼袋更鬆弛，所以要盡量避免

6. 適度運動促進循環

每天進行30分鐘輕運動，例如快走和瑜珈，促進循環，有助眼周代謝與氣色

每天進行30分鐘輕運動，不但促進循環，而且有助眼周代謝與氣色。（AI生成圖片）

7. 做好防曬避免紫外光

紫外光會加速眼周老化，形成暗沉鬆弛，所以要做好防曬

8. 諮詢醫生

如果眼袋問題嚴重或持續存在，應該尋求眼科和皮膚科醫生的專業協助

（facebook專頁「高敏敏 營養師」）

其他報道：「醫生，我心臟停跳了嗎？」 少女熬夜玩手機 3日無心跳險死

陝西省西安市一名23歲女子因感冒及出現胸悶等不適症狀，6月9日被送到空軍軍醫大學唐都醫院時已沒有血壓，陷入休克；院方指女事主一度「無心跳」逾3日，幸好醫護人員及時為她裝上體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺），終成功救回。主診醫生指出，女事主經常熬夜導致免疫力下降，感冒後又未多加注意以致患上急性心肌炎。



女事主是一名朝九晚五的上班族，喜愛戶外運動，上班時間亦很規律，但經常玩手機到半夜兩三點，導致免疫力逐漸下降；月前患上感冒並出現胸悶情況，惟她未有在意，直到無法忍受才急召救謢車送院，抬入病房時已經神志不清，測不出血壓。

主診醫生稱，經檢查發現女事主沒有血壓，處於心源性休克狀態，屬於急性心肌炎，遂立刻為她安裝ECMO，「如果當時沒有ECMO，她可能就已經去世了。」

ECMO運轉開始，女事主血壓慢慢穩住，意識好轉，面色​​變紅潤；半小時後，護士發現心電監護顯示為一條直線，心率0次/分，聽診沒有心音，但女事主意識清楚，說話自如，還驚訝地問：「醫生，你們是說我的心臟停跳了嗎？」醫療團隊很清楚，她全靠ECMO循環支持得以暫時保命，因為心臟停跳，接下來患者將面臨心臟血栓、抗凝治療引發的出血以及極大的感染風險。

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