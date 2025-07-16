8歲女口吐活黑蟲！揪出匿藏廁所真兇　專家拆解帶來健康隱患成因

天氣潮濕的時節要保持家居乾爽！內地有8歲女童突然持續一個月口吐活蟲，家長四出求醫也找不出成因。後來在揚州市一間醫院，經多名專家診斷後，才揪出原兇，原來是女童家中常出現的黑色小飛蛾「蛾蚋」造成。



女童反覆吐出活蟲超過1個月，有時是1、2條，有時多達3至5條。（網上圖片）

女童父親四出求醫，終在揚州市婦女兒童醫院診斷出病因。（網上圖片）

據內地媒體報道，女童父親帶住1個玻璃杯求醫，內裏有數條長約1厘米的黑色小蟲。他指，女兒反覆吐出活蟲超過1個月，有時是1、2條，有時多達3至5條，雖然曾給她吃驅蟲藥物，但情況未見改善。

活蟲為蛾蚋幼蟲

女童父親四出求醫，終在揚州市婦女兒童醫院診斷出病因，揚州市疾病預防控制中心疾控人員確認這些活蟲為蛾蚋幼蟲，指其幼蟲多棲息於濕潤環境，例如浴缸、馬桶水箱、洗手盆或下水道內壁，特別在梅雨季節高溫潮濕時繁殖得更快。

疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧指，女童有可能在漱口時誤食帶有蛾蚋幼蟲的水花，而導致蟲體進入體內。女童家人也指廁間長期有黑色小飛蛾出現。

女童有可能在漱口時誤食帶有蛾蚋幼蟲的水花，導致蟲體進入體內。（網上圖片）

可定期向排水孔倒入食鹽、蘇打粉混合物，搭配熱水沖洗，以阻止蛾蚋繁殖。（網上圖片）

雖然蛾蚋傳播疾病風險較低，但其構造易攜帶病原體，若以手直接拍打，再用手揉眼睛可能會導致感染。專家提醒，與蛾蚋接觸後應立即洗手。

保持廁所、水槽乾燥防止滋生

至於防治方法，可定期向排水孔倒入食鹽、蘇打粉混合物，搭配熱水沖洗，以改變其生存的酸鹼環境來達到短期抑制效果，由於蛾蚋繁殖力強，單靠熱水沖洗只治標不治本，因此建議在排水口安裝具防蟲功能的蓋子，從源頭阻隔其進入室內的通道，同時要保持浴室、水槽等乾燥。對於成蟲可使用電蚊拍捕殺，並於地漏口或下水口定期噴灑低毒性殺蟲劑。此外，管道內壁也需定期以熱水或稀釋漂白水沖洗，防止污垢滋生，切斷幼蟲食物來源。