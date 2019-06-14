【改善睡眠】夜貓子習慣熬夜睡眠不足　專家教你8招調整生理時鐘

夜貓習慣捱夜，打亂生理時鐘，每晚想早點入睡卻睡不着，令不少人感困擾。BBC近日報道指科學家提出改變睡眠習慣的方法，指只要做稍微的改變，簡單學習8招，夜貓子可望在3周後調整生理時鐘，大家不妨試試！

失眠困擾不少都市人。（視覺中國）

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據BBC報道，有英國和澳洲科學家的研究指出，調整睡眠習慣可改變人們的生物鐘，改善健康狀況。測試對象為「夜貓子」（Night Owls），這群人習慣熬夜，生活作息日夜顛倒，以致不能提早入睡，更無法準時起床。

研究指出，其中一個方法是避免攝取咖啡因，和早上吸收充足陽光。研究人員解釋，每個人都有一個「生物鐘」，其節奏跟隨日出和日落，所以人類都在晚上睡覺。然而長期日夜顛倒會有損健康。

因為身體與陽光的變化影響我們身體時鐘系統，故研究建議在日間讓身體多接觸陽光。此外，研究指不規則的睡眠和起床時間，亦會擾亂生理時鐘。

8招調整生理時鐘：

+ 4 + 3 + 2

英國薩里大學（University of Surrey）、英國伯明翰大學（University of Birmingham）及澳洲蒙納許大學（Monash University）的研究員分析指，接受測試的人三周後成功將生理時鐘調快2個小時。

薩里大學的Debra Skene教授表示：「建立簡單的習慣可幫助『夜貓子』們調整生理時鐘，改善整體身心健康。」她又補充，睡眠不足及生活規律差，會增加患上血管疾病、糖尿病和癌症的風險。

（BBC）