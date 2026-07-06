與哪星座結婚最幸福？金牛努力讓你食好住好　山羊忠誠兼重視家庭

在當下，結婚似乎從浪漫忠誠變為辛勞圍城。



但如果，你的結婚對象是今天這些星座，也許能獲得更幸福的生活。

示意圖（《飯戲攻心2》劇照）

巨蟹座

看標題，知巨蟹。在家庭這個話題裏，巨蟹真的做到無愧於心。巨蟹天生具有母性／父性本能，擅長營造温暖的家庭氛圍，能做到對家人無微不至地照顧，營造情感深度依賴的家庭。

新時代的巨蟹更懂得事業與家庭的平衡，既能做到顧家愛家，也能在職場獨當一面。

金牛座

金牛能上榜，實在是你們太可靠的緣故。你們早早就懂得「經濟獨立」的重要性，家庭物質的積累避免了「貧賤夫妻百事哀」的悲劇。

金牛追求安穩的生活環境，願意為家人提供物質保障（如舒適的住所、美食），而且對家庭忠誠且持久，重視親情傳承。情感與麵包，兩手抓兩手硬。

相關文章：3大星座習慣以行動表達愛意 金牛感情會愈埋愈深 默默照顧起居

+ 11

摩羯座（山羊座）

在討論摩羯的顧家之前，首先明白：從摩羯認可你作為自己的終身伴侶開始，家的概念就已經形成了。摩羯會把家庭放成企業一樣運行，雖然不擅長表達，但實實在在地為家人鋪路，忠誠且長情地經營感情，願意為家人犧牲。

同時，摩羯重視家庭聲譽和地位，提升自己的同時，還會努力提升伴侶的能力和地位。

獅子座

獅子是非常注重家庭的人，你們會以保護者姿態守護家庭，慷慨為家人提供支持。努力為家庭積累財富，而且真誠關心家人的精神狀態，還喜歡組織家庭聚會或慶祝活動，將家人視為自己驕傲的一部分。

很多獅子在成熟之後，真正明白家人和外人的區別，會更加珍惜自己的家庭，更愛伴侶。

相關文章：4大星座女最受年下男歡迎 巨蟹女温柔又善於照顧 易談姐弟戀

+ 9

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】