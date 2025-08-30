3大星座習慣以行動表達愛意　金牛感情會愈埋愈深　默默照顧起居

「良言一句三冬暖」，一句溫暖的話能讓感情增溫，不過，有些人不擅長言語示愛，卻會用愛意滿滿的行動來表達自己。



以下科技紫微網點名的三大星座，就是不愛說甜言蜜語、卻會用實際行動來證明的最好示範喔！

1. 天蠍座

天蠍座是個自我反差很大的星座。有時候，他明明把喜怒哀樂都寫在臉上，從他的眼裡可以看到愛意，從他的行為裡可以看到愛意，就是他的嘴巴絕對不提愛。其實，天蠍座愈愛你，就愈沒有安全感，有時候甚至會用陰陽怪氣的方式來試探，試探他在你心裡的地位到底有多高。

如果只看天蠍座表面的冷言冷語，而錯過了他藏在底下的一顆炙熱的心，未免太可惜了。天蠍座喜歡一個人時，會有很強的「領地意識」，表現出來的就是「我喜歡的人，就應該由我來守護」。這樣的愛，不是比那些把喜歡掛在嘴邊的人，更讓人有安全感嗎？

2. 山羊座｜摩羯座

山羊座一直都是一個悶悶的行動派。他喜歡一個人時，會糾結、會敏感、會矛盾，但全都不會表現出來。他們不把好聽的話放在嘴上和臉上，因此很多人覺得跟山羊座相處很沉悶。由於這種不善表達和靦腆很有可能讓另一半誤會，非常的吃力不討好，連山羊自己也常感到很挫折。

有人開玩笑說，山羊座像一堵密不透風的牆似的讓人抓狂。但這堵牆非常可靠，也非常溫暖。雖然他們不愛表達，缺乏情感上的你來我往，但他們卻是默默地行動，為人遮風擋雨。跟這樣的山羊座在一起，真的會很安心。

3. 金牛座

金牛座的愛有點像老父親式的愛，他們跟你相處愈久，話愈少，但感情卻愈埋愈深。有時候你問金牛愛不愛你、有多愛，金牛可能會岔開話題、說反話，甚至表現出不耐煩的樣子。尤其當你跟金牛座吵架時，雖然你好好跟他們溝通，他們卻半天說不出一句話。明知道這樣會讓伴侶不舒服，他們還是像牛一樣倔強。

如果你執意要在金牛座的嘴裡找愛你的證據，那你應該會覺得很苦，還不如換個方向，看看他們都做了些什麼。不善言談的金牛座似乎對什麼事情都不太注意，但其實他們會默默地把所有事情都做好。像是你愛用的那個洗髮精、你常喝的飲料，金牛座都會為你提早準備起來。這樣的金牛，或許話很少，但愛卻很真。

你的情人上榜了嗎？

