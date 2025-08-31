夫妻「這4組星座配搭」越鬧越恩愛！處女配「它」感情細水長流

俗話說：「夫妻沒有隔夜仇， 床頭能吵，床尾能合」。台灣塔羅牌老師艾菲爾在Facebook專頁發文表示，4組星座夫妻組合，會越吵越甜蜜，在爭執過後更珍惜彼此。



艾菲爾老師在Facebook專頁《塔羅牌老師艾菲爾》點名4組星座夫妻組合雖然會吵架，但是從不輕易放手，還會越吵越甜蜜，越戰越愛。艾菲爾老師提醒，請同時參考太陽、上升星座。

白羊座 VS 天蠍座

激情交火，也是真心深愛，白羊座與天蠍座的組合絕對是愛得轟烈、吵得熱烈的一對。白羊直接坦率，喜怒形於色；天蠍則情緒深沉，擅長冷戰與試探。兩人在溝通上常常擦槍走火，一個像點火器、一個像火藥桶，天天都有新話題吵。但矛盾之中也蘊含深層的吸引力，白羊欣賞天蠍的神秘與堅定，天蠍則對白羊的坦率與衝勁無法抗拒。他們在爭執中練習妥協，在冷戰後更珍惜彼此。激情不滅、關係不離，是他們吵吵鬧鬧卻始終走下去的愛情模式。

雙子座 VS 人馬座

鬥嘴高手，其實甜在心頭，雙子座與人馬座這對組合，就像一場終身的辯論賽，總是在語言上互相過招。雙子愛說話，人馬更不讓人；一個拋出觀點，另一個立刻反駁，讓旁人以為他們在吵架，但實際上，這正是他們的「情趣」。他們享受觀點碰撞、觀念交鋒的過程，吵歸吵，心裏卻對彼此的聰明才智充滿欣賞。這種愛情關係充滿變化與火花，不會無聊、不會僵化。只要掌握「適時收手、彼此尊重」的原則，雙子與人馬的吵架，會成為他們感情中最甜蜜的潤滑劑。

處女座 VS 山羊座

冷靜外表，藏着深深摯愛，處女座與山羊座是屬於「吵得冷、愛得深」的一對。兩人都不擅長情緒表達，吵架時常以沉默與冷言冷語為攻防，但內心其實極為在乎對方的反應。處女愛批評、山羊愛固執，常常因為生活瑣事起爭執，例如誰該洗碗、怎麼理財、孩子怎麼教等等。但他們都有責任感與長遠的目標，吵完後總會用行動證明彼此的支持。這種理智型夫妻表面冷淡，內裏卻藏有細水長流的深情，是越過年頭月尾越穩固的「鐵打組合」。

獅子座VS水瓶座

天生愛鬥嘴，其實超愛你啦，獅子座與水瓶座是一組「鬥嘴成癮」的愛情拍檔。獅子愛主導、講氣場；水瓶重個性、不受控制。兩人本性不同，生活中摩擦頻繁，常常你一句、我一句，不吵個兩輪不算過癮。但這樣的互動，反而讓彼此在心中留下強烈存在感。獅子雖然愛面子，卻被水瓶的獨立與創新吸引；水瓶雖然不愛被束縛，卻也欣賞獅子的熱情與承諾。這對組合吵架像演舞台劇，有張力、有戲劇性，但收場總是吻和擁抱。他們的感情，就是在鬥嘴中茁壯的最佳典範。

