4大「甩底王」星座　雙魚赴約前突然想獨處　天秤被完美主義拖累

約會時間已至，某人卻遲遲未到，消息也不見回覆。



若論星座中「甩底王」高發，天秤、雙魚、射手（人馬）、雙子這四位難辭其咎，但或許也實在有他們各自的難處。

示意圖（《穿Prada的惡魔》劇照）

天秤座

天生渴望和諧圓滿的天秤，應承時誠意滿滿，卻常在臨門一腳時陷入選擇風暴：該穿哪套衣服？是否要帶禮物？幾點出發更穩妥？一系列的猶豫，常將「我今天早點兒出門」變為無數個「還有5分鐘」。

時間分分秒秒為精緻登場讓位，最終守時敗給完美主義者的拖延，只能以「下次一定」尷尬收場。這「甩底」並非存心，是他心中那架搖擺的天平遲遲無法落定。

雙魚座

共情能力驚人的雙魚，常因一時不忍拒絕或受到氛圍感染而滿口應承。他那顆温柔的心，正是衝動允諾的沃土。可偏偏情緒如潮汐難測，到了赴約之時，疲憊、低落或突如其來的社恐感，又讓這條魚想瞬間縮回深海。

前一秒還嬉笑打鬧，下一秒便覺能量耗盡，只想獨處——守信決心被情緒潮水無聲淹沒，只能事後懊惱地解釋：

抱歉，我那天病了，狀態是真的不OK。

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射手座（人馬座）

天生高能量的射手，不是臨秒斷電，而是常因樂觀估算時間而陷入窘境。他真心相信自己能一小時完成三個deadline、半小時跨越半座城準時赴約。

可現實的打臉往往很無情：前一個局遲遲不結束、路上意外堵車……他自由不羈的靈魂，總被客觀限制的牢籠絆住腳，留下對方在約定地點茫然四顧。

雙子座

如飛在紅塵中的蝴蝶，有意思的風景可以輕易吸引雙子。彼時聽到某個提議新奇有趣，他必然積極響應。可待到赴約日，注意力早被另一朵「花」勾走。

加上他的社交網絡實在寬泛，訊息碎片紛雜，記錯日期、地點或乾脆忘個乾淨也不奇怪罕見。那句爽快答應的「好啊」，往往被更新、更有衝擊的念頭覆蓋，直到被提醒才一拍腦袋：「對了！」

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