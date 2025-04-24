講對唔住只係口頭禮貌？4大星座道歉未必真心　天秤只為維持友好

你收到的抱歉，是真心的嗎？



4大星座其實講出「對唔住」背後，實際原來冇覺得自己有錯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座道歉未必真心實意（IG@kbsdrama；01製圖）

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1. 天秤座

Peace and Love不是說說而已，如果權衡利弊，爭執不能帶來好結果，他傾向於用「抱歉」來緩和衝突、維持友好氛圍。別當真，這只是一種公關手段，他內心未必認同對方觀點，甚至温和的表面下是滿滿的不屑和對自我的堅定。禮貌與妥協是理性判斷的結果，如同轉閥門把高壓鍋泄氣，以為他會真心認錯？那才真是搞錯了！

2. 雙子座

說真的，雙子不怎麼在乎對錯，因為往往只一瞬間，他對一個事情的看法就可能天翻地覆。所以他不理解，為什麼有人喜歡揪着不放呢？但因為受不了沉重，想要保持輕鬆，認為沒必要在小事上也那麼嚴肅，他可以輕易說出「我錯了」，藉此轉移話題。主打一個靈活，與真心反省不相干，意思是：這話講出來，我們就翻篇了，寶貝~

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3. 雙魚座

習慣了照顧他人情緒，往往嘴比較快，先把道歉話說了，而後漸漸回過神來：究竟何錯之有？雙魚擅長理解他人，也自然容易原諒自己，無論事實如何，都很快找到自我合理化的出口，於是接着我行我素。

4. 巨蟹座

相對雙魚，巨蟹則是越咀嚼越委屈，覺得自己犧牲很多，又或者太過討好，這種憋屈的怨恨會化為無意識地再犯一次。

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