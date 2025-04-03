4大星座堪稱癡心情長劍　「這位」看似灑脫　實際一直深情守候

若是有一個人，讓人須臾地相見，長久地想念，也不算太糟。



最專情等在原地4大星座，「這位」愛懷念舊人，會癡情地默默等待（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大最長情專一星座（《難哄》劇照；01製圖）

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1. 金牛座

如果非要給長情冠名，那可以叫「金牛戀」。喜歡的食物你可以連吃七天都不厭，標記了「好」就固執地否認「壞」的可能，不允許自己有任何動搖。

你把理想投射到某人身上，用錢、時間、精力、耐心、愛……傾盡全力來塑造真愛的樣子。現實露出瑕疵的馬腳，還要自欺欺人地堅持，不然沉沒成本怎麼辦啊，你說對吧？

2. 巨蟹座

永遠讓巨蟹懷念的，是在無比任性的階段給過最多包容的人。那時的你沒有後來眾人眼中的温柔體貼，貪心又挑剔，卻絲毫意識不到，拿到再多都怨不夠。

直到弄丟了那段感情，你變得收斂甚至反過來委屈自己成全別人，在過日子的縫隙，悄悄比對着舊人嘆一口氣。你不會衝動犯傻，卻在默默等待回光。

3. 水瓶座

很意外吧水瓶，先別急着反駁。你很灑脱，沒錯沒錯，還圖新鮮感，是的是的。可正因如此，你一念轉身就走的關係可能在另一念中又重燃激情。你不是原地不動，而是忽遠忽近，不斷閃回。

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而更不為人知的一面是，誰通過了窄窄的瓶口就會成為你最特殊的心上人，無論中途斷聯多少年，那個位置永遠空在那裏，不會再有別人。

4. 人馬座｜射手座

真正的理想主義者是你，人馬，永遠慕強，所以隨時能夠輕易放棄看過後黯然失色的風景。可那強者若是立住了，你就會像夸父逐日一樣不計後果、不管現實地追在後頭。越是得不到，越是放不掉。

你啊，可以是最無情的負心漢，只是極為短暫地愛了一下；也可以是世間最痴情之人，將一道從未觸及的浮光掠影放在心尖一輩子。

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