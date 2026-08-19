最外冷內熱的4大星座 水瓶表現得漠不關心 卻暗中拼命替你解難
撰文：鬧鬧女巫店
出版：更新：
有些星座生就一副銅牙鐵齒，陰陽怪氣也信手拈來。
然而這些星座內裏卻是温潤如水的心腸。
獅子座
焰火般熊熊燃燒的自尊心令獅子時常豎起言語的盔甲，絕不肯在氣勢上輸一頭。哪怕被誤會，也不肯輕易放下姿態去解釋一句。
可眼見朋友遇挫，他無聲的援手便立刻伸出：嘴上還在咕嚕，行動上卻已默默為對方排憂解難。他如正午陽光般熾熱的保護慾，總在言外之處悄然運轉。
金牛座
頑固的金牛，總在執拗又笨拙地表達着冷硬的拒絕。一邊抱怨伴侶亂花錢，一邊又悄悄為對方買下心儀之物。
他嘴上說不，身體裏卻流淌着深情，以務實的行動來代替華麗的許諾。擁有他就擁有了一個難以溝通又為你做了最多的家人。
延伸閲讀：比男人更急色5大星座女 天蠍女著重性需求 見到靚仔就把持唔住
+11
水瓶座
朋友傾訴痛苦，水瓶的反應看上去常常過分冷靜，像隔岸觀火還能理性地條分縷析。
可心率穩定不代表漠不關心，一旦朋友陷入身陷囹圄，他總是那個雪中送炭的人，願意通宵達旦為對方尋找解決之道。那份遠超出柔軟言語的用心，讓他赤誠終於顯形，冰冷瓶口內是温熱的心。
雙魚座
從不主動罵人的雙魚被傷後常會在破碎的情緒中口不擇言，用最鋒利的言語自我防衛。一句「拉黑再見」脱口而出，轉身卻獨自承受着想緩和又不甘的痛楚。
可若見對方受苦，決絕之態便瞬間融化，放下自己的難過轉頭柔聲安慰起來。或許正因他的心房壁極薄易被劃破，才如此懂得別人傷痕的深淺。
延伸閲讀：想知道邊個係你嘅心靈港灣？揭秘能成為12生肖最佳情感慰藉的人
+30
拍拖太痴身成日都想見對方？12生肖男喜歡痴身女朋友指數公開老來衣食無憂？5大星座年紀愈大愈有錢 「這位」投資精準回報高4星座追求精神大於物質？「這位」勁佛系零物質要求 家人最重要不求轟轟烈烈但求細水長流 12生肖中的「這3位」愛情平淡卻深刻5大最識揀老公星座女 處女目光如炬全方位考察 從不選錯伴侶
【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】