最外冷內熱的4大星座　水瓶表現得漠不關心　卻暗中拼命替你解難

有些星座生就一副銅牙鐵齒，陰陽怪氣也信手拈來。



然而這些星座內裏卻是温潤如水的心腸。

有些星座生就一副銅牙鐵齒，內裏卻是温潤如水的心腸。（《秒殺愛情》劇照）

獅子座

焰火般熊熊燃燒的自尊心令獅子時常豎起言語的盔甲，絕不肯在氣勢上輸一頭。哪怕被誤會，也不肯輕易放下姿態去解釋一句。

可眼見朋友遇挫，他無聲的援手便立刻伸出：嘴上還在咕嚕，行動上卻已默默為對方排憂解難。他如正午陽光般熾熱的保護慾，總在言外之處悄然運轉。

金牛座

頑固的金牛，總在執拗又笨拙地表達着冷硬的拒絕。一邊抱怨伴侶亂花錢，一邊又悄悄為對方買下心儀之物。

他嘴上說不，身體裏卻流淌着深情，以務實的行動來代替華麗的許諾。擁有他就擁有了一個難以溝通又為你做了最多的家人。

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水瓶座

朋友傾訴痛苦，水瓶的反應看上去常常過分冷靜，像隔岸觀火還能理性地條分縷析。

可心率穩定不代表漠不關心，一旦朋友陷入身陷囹圄，他總是那個雪中送炭的人，願意通宵達旦為對方尋找解決之道。那份遠超出柔軟言語的用心，讓他赤誠終於顯形，冰冷瓶口內是温熱的心。

雙魚座

從不主動罵人的雙魚被傷後常會在破碎的情緒中口不擇言，用最鋒利的言語自我防衛。一句「拉黑再見」脱口而出，轉身卻獨自承受着想緩和又不甘的痛楚。

可若見對方受苦，決絕之態便瞬間融化，放下自己的難過轉頭柔聲安慰起來。或許正因他的心房壁極薄易被劃破，才如此懂得別人傷痕的深淺。

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