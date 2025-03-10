未來富婆潛力股？發達前考驗多3星座　「這位」暴富之路堪比小說

以下三個星座是嚴選藍籌股，提前抱緊他們大腿。



3大星座人生致富需要先苦後甜，經歷重重難關後才能發達（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3大星座致富前須經歷考驗（IG@kbsdrama；01製圖）

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山羊座｜摩羯座

天降價大任必先苦其心志的全球代言人，非山羊不可。哪怕是出生富貴人家，父母都要沒苦硬給點吃。明明一身好本事，可但凡要稍微用點運氣的事上他就沒贏過，實力詮釋什麼叫真正的優秀卻倒黴。

擁有他那個年齡本不該有的成熟，或許就是被九九八十一難磨的吧。而山羊不會辜負任何吃過的苦，作為最會汲取經驗的人，所有經歷的風雨都會成為日後的絢爛。

白羊座｜牡羊座

誰年少輕狂，最想一戰成名從此仗劍走天涯？是白羊的御姐和哥們！然而，要創造戰神傳奇怎麼會是easy mode呢？太早被天上掉的餡餅砸中，他會輕易揮霍掉那些心智不匹配的財富。

總要栽幾個大跟頭，認清自己與現實，才能把握住到手的一切。承認有限，保持熱血，是他通往理想生活唯一的路，而金錢、名望……會隨之而來。

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天蠍座

老天爺喜歡給天蠍安排的劇本是這樣的：出生名門家道中落，從萬人之上直接摔個大跟頭；或者能力超群卻被有背景的處處擠兌，明明屬於他的機會沒了……這些落差、競爭情境都是為了激發蠍子們的最強動力：嫉妒與恐懼。

他要變成那個掌權者，再也不依賴任何人，被動地等待結果，而要書寫自己的命運。當慾望甦醒，可以帶來滿足的金錢變成了他的囊中之物。

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