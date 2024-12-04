4星座追求精神大於物質？「這位」勁佛系零物質要求　家人最重要

錢是萬能的，大多數人都希望自己能變得更富有。不過也有不少人在物質方面要求不高，賺點小錢就滿足了。



那麼，有哪些星座是這樣的呢？今天就來盤點一下。

揭秘4大星座的快樂源泉並非金錢，對他們來說享受簡單幸福才是追求！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座物慾極低賺小錢就滿足（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 人馬座｜射手座

人馬座喜歡出去玩，但對他們來説，有錢時有花錢的玩法，沒錢時也有簡單樸素的玩法。所以對他們來説，拿命換錢是不可理解的，他們更願意過自由自在的生活，而不是手握大筆錢，卻沒時間去玩的生活。

2. 雙魚座

雙魚座不太注重物質生活，他們更想要的是精神上的滿足。並且對於雙魚來説，他們只想要簡簡單單的生活，每天準時下班回家和喜歡的人相擁，吃喜歡的食物看喜歡的電視劇。如果為了「賺大錢」而失去這種簡單的幸福，反而是一種本末倒置。

3. 水瓶座

水瓶對於世俗生活並沒有特別高的要求。對他們來説，似乎沒有什麼東西是非要爭取到手的，也沒有那麼多執念，只要順其自然，自己過得舒服就好。他們也不在乎別人是怎麼看自己的，更不屑於與嫌貧愛富的人做朋友。

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4. 巨蟹座

巨蟹總體來説還是很佛系的。雖然他們對生活品質有一定的要求，但是他們想要的並不是那種特別奢華的生活。既然對金錢的追求是沒有盡頭的，那麼不如就別跌進這個無底洞。在他們眼裏，最重要的是一些錢買不來的東西，比如和家人之間的感情。

一個人的願望如果只是追求金錢，那麼他便永遠不能獲得滿足，而不滿足便不能快樂。或許你所追求的那個「快樂源泉」，其實是你的「不快樂源泉」呢？

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