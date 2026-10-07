喜歡被愛多過追愛的星座　山羊座一顆心早已被冰封　要靠熱情融化

為什麼有些星座寧願選擇被愛，也鮮少主動奔赴所愛？



答案，或許並非出於他們情感的匱乏，而是……

為什麼有些星座鮮少主動奔赴所愛？（Instagram@tvn_drama）

天秤座

總在兩端間尋求平衡的優雅踐行者天秤，其情感世界也需要和諧對稱。主動去愛，對他而言猶如踏上晃動的吊橋，每一步都是患得患失的眩暈。

而被愛卻如立足在堅實大地之上有穩定感，因為對方主動遞來的一切都如砝碼（天秤測量重量時用的質量標準器）般清晰可見，與自己的回應構成一種可預期、可衡量的交換，他在公平與可控中覓得了心安。

巨蟹座

天生護巢的巨蟹，外殼堅硬內裏卻柔軟無比，其生命的光與被照見的對象不可分割，常由「被需要」來點亮。

當有人帶着熾熱的愛意靠近，那份珍視宛如一束強光讓他看見自己存在的價值與分量，因此確認自身並非貧瘠的荒原，而是被温柔包裹的港灣；亦如一輪明月，被仰望的清輝映照出自身圓滿；對方眼裏的深情，是滋養其靈魂的源頭活水。

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摩羯座（山羊座）

遠觀摩羯，其心像堅冰覆蓋的深湖，透着寒氣、生硬和不可知。但他並非天生涼薄，只是成長路上遭遇的寒風可能早早封凍了愛的泉眼，唯剩一塊碑，上面的字是：

迴避型依戀。

他需要被滾燙的誠意與不熄的耐心日復一日暖融，直至確信愛的存在真實而堅韌，才會小心翼翼釋放自己久藏的情緒。凍土下埋藏的種子，有誰願為其春風化雨，為那生命苦等的綻放呢？

雙魚座

即便是社會化程度很高的雙魚，靈魂也棲居在幻想的海域。當被人主動追求，那個執着的身影便可能成了投入他心湖的石子，瞬間激起層層疊疊的浪漫漣漪。

被愛的感覺如同一個奇妙開關，啟動他編織美好劇情的能力，沉溺其中不願醒來，用想像力滋養夢，將對方奉上理想的神壇。在對方投射的光暈裏，他自我攻略，於是看到了渴望已久的童話。

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