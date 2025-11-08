他有多少隱藏的心事隱瞞你？一測便知你的另一半對你有多坦白

撰文：星座屋
有些人認為感情的美好需要彼此的坦誠相待，但往往現實生活中我們會經歷太多的波折，並不是每一件事情都要完全的和另一半袒露出來。

有些人或許會直截了當的訴說，但有些人卻偏偏把那些藏在心裏。所以戀愛中的情侶必看！測測另一半究竟有多會藏心事？

1. 他在感情中會比你更主動嗎？

會→2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不會→3

2. 有趣的靈魂比美麗的皮囊更吸引你嗎？

對→3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不對→4

3. 他的知心好友超過五個以上嗎？

超過→4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沒超過→5

4. 你認為愛情能夠超越時間與距離嗎？

能→5
不能→6

5. 他經常會給你製造浪漫驚喜的人嗎？

經常→D
很少→6

6. 你認為你比他更成熟嗎？

對→C
不對→7

7. 以下哪種動物更符合他的氣質？

駿馬→B
老虎→A

答案解析

A. 你的另一半經常會藏心事

他是一個保護欲極強的人，他總是渴望能夠將你保護在自己的羽翼之下，不願意讓你受到任何的打擾。無論生活有多麼動盪，他總是獨自撐着重擔，這也導致他經常會藏心事。其實這些都是愛你的表現，他希望你能夠一如往常的做那個最快樂的人，不會被周遭的環境影，做那個最純粹樂觀的自己。

B. 你的另一半很少會藏心事

他是一個特別喜歡溝通的人，每當面臨一些矛盾爭吵時，他便會主動的想要解決問題，從不會有任何逃避的姿態，而他對愛情那顆赤誠的心也會無比的打動你，所以他很少會藏心事。他希望能夠漸漸打破彼此之間的距離感，讓你感受到那個最鮮活、最温暖的他，並給你源源不斷的安全感，擁有讓人羨慕的愛情。

C. 你的另一半不會藏心事

你的另一半時常是一副大大咧咧的模樣，他總是快言快語，很多話恨不得脱口而出。他不太願意把那些想法藏在心裏，會更期待和你時刻的分享出來。他身上純粹有孩子氣的特質非常的吸引，同時他也會把全部的信任交付在你的手上，期待能夠跟你度過漫長的餘生，兩個人共同去體驗世界的美好。

D. 你的另一半偶爾會藏心事

你的他遇事沉着冷靜，在問題還沒有想清楚之前，他很難會直抒胸襟的表達，反而會在已經理清思緒，把握住問題本之後再跟你袒露心聲。雖然他偶爾會藏心事，但也是不願意讓你被那些瑣事影響，並且他常常會站在你的角度思考問題，希望能夠跟你有更加長久穩定的生活，去追逐美麗的風景。

