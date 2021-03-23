【最強性暗示】阿妹次次叫外賣對方都肯送埋上樓　偷睇訊息揭秘招

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 19:30

外送平台規定，外送員必須將餐點送至消費者指定樓層地點，不過有消費者為體諒外送員，多會自行下樓取餐。有網友發現妹妹都能讓外送員送上樓，看了她的手機留給外送員的訊息後，才得知她的秘訣，讓他直呼高招，甚至想要模仿。

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有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示：「我發現我妹都能讓外送員送上樓，然後我偷看她留給外送員的訊息，竟然是『穿薄紗睡衣不方便下樓領餐能幫我送上來嗎？謝謝你喔』我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」

其他網友則笑稱「你可以説……你只有穿內褲不方便下樓！反正他也不知道你是男的」、「你穿我相信外送員也會送上樓，只不過可能大部分要上去扁你吧」、「就說了外送員不要這麼膚淺了！所以我說幾樓我來就好」、「那些外送員都太年輕了，定力不夠堅強」。

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