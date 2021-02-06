泰國foodpanda外賣員奇招送餐爆紅　另類代步工具「海陸通殺」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-06 13:28

外送服務在全球掀起熱潮，成為新興職業，而Foodpanda也在2012年進駐泰國市場。泰國社群媒體近日流傳一張外送員「划船」送餐的畫面，有網友拍下這神奇畫面PO上網，讓這名Foodpanda外送員瞬間爆紅。

根據《英文中國郵報》（The China Post）報道，位於泰國曼谷東邊，車程1小時的差春騷府邦巴功河（Bang Pakong River）日前被拍到一名Foodpanda外送員在「水上送貨」的照片，許多網友看了忍不住讚嘆，而這張照片也被網友們瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

泰國網友巴迪（Pradit Saengdee）在臉書貼出照片寫到，「差春騷府Foodpanda外送員的專屬道具，騎機車已經過時了，大家划船吧」，巴迪忍不住讚嘆：「他為外送服務開創先鋒了！」

貼文曝光後引起網友熱議，網友們紛紛留言指出，「他的划船技術一定很好！」、「他應該要穿救生衣的」、「看來我必須要學會開船了」、「海陸訂單都能接！」。

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