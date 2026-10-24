3星座變有錢人全靠自己累積財富　處女精打細算　山羊宜長線投資

想要變有錢，勢必要有正確的理財觀念，才能慢慢累積財富，迎向美好的未來。



星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享3個很有理財觀念的星座，快來看看他們是如何累積財富的吧！請參考太陽、金星、上升星座。

想要變有錢，勢必要有正確的理財觀念，才能慢慢累積財富。（《金錢戰爭》劇照）

TOP3 處女座：精算型

處女座很會做成本控管，所有的東西都精打細算，會去主動了解電費的算法，會算到極致。如果是處女座的家庭，甚至日常家裡會隨處關燈。

處女也喜歡做穩定的投資，偏好有穩定的現金流，買的東西也都很快能變現，另外他身上也時常留有現金，以便不時之需。

TOP2 摩羯座（山羊座）／策略型

摩羯座會做長期規劃，在整個職涯人生裡都在做理財，包括升職、轉職、加薪都在做規劃，在創業時也能很好的發揮。

摩羯座很適合做長線佈局的投資，會非常認真研究每一家公司的投報，並精算財報，如果身邊有魔羯的朋友，不妨跟他請教投資的策略。

TOP1 金牛座／穩健型

金牛座偏好買他認為有價值的東西，很講求安全感，例如購買土地、房地產或收藏品，他喜歡可以放很久的東西，雖然有點像只進不出，但該出的時候他還是會出。

他會觀察東西是否有長期上漲趨勢，才會選擇購買，例如去買一些龍頭股，然後放著不理它，就會很安心了。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



【延伸閱讀】十二星座幾歲能達到人生巔峰？獅子座最早 人馬座要等到這年紀

+ 33

延伸閲讀：

一肚子壞水！「3生肖命格」陰險腹黑...狗背後插刀、這動物愛搬弄是非

愛上就不放手！「3大生肖」最不容易變心 專情指數超乎你想像

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】