十二星座活在當下性格排行榜　人馬座憑衝動奪冠　天蠍堅信有輪迴

人生只有一次，你會選擇放手一搏，還是凡事三思而後行？



日本網站「占TV」近日公布「12星座人生只有一次會怎麼活」排行榜，有些星座認為想做就要立刻去做，也有人習慣深思熟慮、不輕易衝動。其中射手座（人馬座）抱持「現在不做會後悔」的人生觀奪下第一，一起看看你上榜第幾名。

示意圖（Unsplash@Leohoho）

第12名：天蠍座

天蠍座執著心較強，不會抱著「現在開心就好」的想法過日子。從較偏靈性的角度來看，他們甚至可能認為人生不只一次，而是存在轉世輪迴，因此做事不會過於衝動。

第11名：摩羯座（山羊座）

摩羯座不會只憑一時情緒行動，而是等到確認自己的想法與方向後，才會為未來採取行動，屬於相當理性務實的類型。

第10名：處女座

處女座做任何事前，都會仔細思考後果與影響，習慣先模擬各種可能性，因此行動相當謹慎，不太會衝動做決定。

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第9名：巨蟹座

比起只顧自己往前衝，巨蟹座更重視大家的感受與幸福，傾向選擇對所有人都比較好的方式。

第8名：天秤座

天秤座屬於珍惜當下生活的人，喜歡享受時尚、美感與人際交流，會努力維持自己喜歡的生活步調。

第7名：水瓶座

擁有獨特價值觀的水瓶座，不喜歡被傳統束縛，會試著打破舊觀念，用自己喜歡的方式自由生活。

第6名：金牛座

身為美食家的金牛座，常覺得「這沒吃到會後悔一輩子」，即使正在減肥，也很難拒絕美食誘惑。

第5名：獅子座

獅子座認為「人生是自己的」，所以會強勢地照自己想要的方式活著。不論遇到什麼事，都相信自己能走下去。

第4名：雙魚座

雙魚座覺得人生只有一次，因此會想勇敢追求命中注定的愛情，即使冒險也願意一試。

第3名：牡羊座（白羊座）

個性急、好勝心強的牡羊座，不喜歡妥協。即使遭到旁人反對，也可能用「人生只有一次」當理由堅持到底。對他們來說，比起後悔沒做，不如先行動再說。

第2名：雙子座

好奇心旺盛的雙子座，非常想增加人生體驗。看到喜歡的東西時，即使明知花太多錢，也可能因為「錯過就沒有了」而直接買下，只想盡情享受人生。

第1名：射手座（人馬座）

射手座擁有非常純粹的靈魂，希望忠於自己的感受而活。「船到橋頭自然直」幾乎是他們的人生座右銘，抱持著「人生只有一次」的精神，想做的事情都會勇敢去嘗試。如果無法做自己想做的事，反而容易感到壓抑與失落。

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