AI時代3大星座搭熱潮賺大錢　天蠍挖隱藏商機　雙子靠賣創意發財

人工智能（AI）產業興起，在科技日新月異的今天，有些人可能會為此感到焦慮，但也有人早將這波熱潮變成自己的生財工具，台灣清水孟國際塔羅雲蔚老師點名處女座、天蠍座、雙子座自帶超強適應力，能夠把高科技當成自己的「手下」生錢！



TOP3 處女座

AI有時會冒出不明所以的廢話，一般人看到可能會失去耐性，但處女座不一樣，他們有著高度精神潔癖，又是個完美主義者，即便看到AI胡亂生成結果，他們反而能把這當成「挑骨頭」的極致享受。無論是邏輯有問題、用詞不精確或標點符號不對稱，他們一眼掃過就能揪出錯誤，再加上自己一番潤飾，馬上升級成頂級企畫案，這時他們的龜毛個性更吃香。

星座專家點名3星座最能趁著AI熱潮賺大錢。（示意圖/unsplash@almoya）

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TOP2 天蠍座

他們天生就是狠角色，對眾人盲目跟風的熱門軟體毫無興趣，當大家還在用AI生成搞笑圖片的時候，他們已經在默默研究數據，快速抓出競爭對手的致命弱點和隱藏商機，以他們洞若觀火的敏銳直覺，讓自己成為幕後收割利益的老闆，透過AI這個沒有感情的「高級助理」賺得盆滿缽滿。

TOP1 雙子座

他們自帶無敵好奇心，遇上AI這樣有問必答的「超級大腦」，他們喜歡丟出各種千奇百怪的問題「刺激」系統，在別人遇到系統胡亂答覆的時候，他們偏要換100種問法和機器瞎聊，碰撞出讓人拍案叫絕的創意火花。

這般舉一反三的超凡聯想力，讓他們1個人當成10個人在用，用AI端出各種令人驚艷的提案，在這個賣創意就能賺錢的新時代，絕對是第1批靠好點子發大財的領頭羊。

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