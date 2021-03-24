貓咪偷看奴才沖涼　卡在門口睡着了　網民：看到不該看？｜趣一趣

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

偷看其他人沖涼不但缺德，而且違法，但如果是喵星人偷窺，甚至卡在浴室門口而睡着，貓奴一定大呼可愛。日本有Twitter用戶圖文並茂指，自己沖涼期間，但主子打算跑進來，但由於浴室採用折疊門，估計主子不夠力氣，卡在浴室門口，出現進退兩難的尷尬局面，及後主子更就地睡着了，讓奴才捕捉到「可愛的偷窺犯人」。

圖片引來逾17萬個讚好，有網民笑言貓咪「是不會卡住的，只是看到不該看的，嚇暈了」。

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

天寒地凍喵星人冒死外出　主子1個腳印萌翻過百萬貓奴｜趣一趣
日本攝影師零P圖拍出唯美風景照 　網民想起宮崎駿呢部戲｜趣一趣
【趣一趣】日本汪星人呆站窗前　回頭一秒變沉思樣笑爆主人
【趣一趣】日本喵星人骨骼精奇　貓腿神奇伸縮　網民：練神功
趣一趣│日水族館慶新年　海獺豪食2隻高級龍蝦　慵懶食相萌翻網民
趣一趣│魷魚原來咁瞓覺　超萌睡姿惹網民圍觀：好治癒！
趣一趣│車轆胎鈴變麻雀聚腳地　每格1隻排排企超可愛
同場加映：天寒地凍喵星人冒死外出　主子1個腳印萌翻過百萬貓奴
同場加映：海龜發現鏡頭嚇到O嘴　激萌樣笑翻網民

海龜流露出驚恐表情。（twitter@Yakyu147Ab）

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」　零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

+15
+15
+15
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。