貓咪偷看奴才沖涼　卡在門口睡着了　網民：看到不該看？｜趣一趣

撰文：田中貴
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偷看其他人沖涼不但缺德，而且違法，但如果是喵星人偷窺，甚至卡在浴室門口而睡着，貓奴一定大呼可愛。日本有Twitter用戶圖文並茂指，自己沖涼期間，但主子打算跑進來，但由於浴室採用折疊門，估計主子不夠力氣，卡在浴室門口，出現進退兩難的尷尬局面，及後主子更就地睡着了，讓奴才捕捉到「可愛的偷窺犯人」。
圖片引來逾17萬個讚好，有網民笑言貓咪「是不會卡住的，只是看到不該看的，嚇暈了」。
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海龜流露出驚恐表情。（twitter@Yakyu147Ab）
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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
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