日本學校冷知識：大部分獎學金原來要還　騎馬打仗遊戲如何誕生？

大家在就讀期間有沒有領過獎學金，或是身邊有沒有人領過獎學金呢？一般來說，大家對獎學金的印象是不是因為成績優異，所以才能夠從政府或是學校得到的一筆金錢呢？



但是在日本，獎學金可不是拿了就結束了喔！今天就讓編輯部向大家介紹幾個日本學校的冷知識吧！

在日本，大部分獎學金拿了後是要償還的。（unsplash@Cullen Cedric）

日本的獎學金必須還回去？

當大家提到獎學金時，是不是都覺得只要拿到獎學金之後，就可以無後顧之憂地將這筆錢貼補家用，或是自己來規劃用途呢？但其實在日本，「獎學金」可是要償還的喔！

日本所謂的獎學金，其實是一個叫做JASSO（日本學生支援機構）的政府相關機構所提供的，其目的主要是支援學生的，來幫助家境困難的學生能夠順利升學。平均來說，每年會申請獎學金的大學生大概落在一百到兩百萬人，但是當中只有兩成是不需要償還的獎學金。

因此，其實在日本的「獎學金」比較像是香港俗稱的「學貸」，並且在日本大約有45％的學生在就讀大學時就有申請需要償還的獎學金。由於日本國立、公立大學的學費四年下來平均大概需要240萬日圓（約12萬港幣）上下，而私立大學更是翻倍，平均學費約為469萬日圓（約23.4萬港幣），因此有不少人選擇申請「獎學金」來負擔學費。由於金額不小，因此有超過一半以上的日本人在償還「獎學金」時，償還時間會花上5~10年左右。在這之中，甚至也有償還金額高達1000萬日圓（約49.9萬港幣）的案例存在。

和全世界都不一樣！日本的入學時期為什麼是4月？

就跟香港一樣，在全世界中有許多國家都是以9月作為新的學年度。但為什麼在日本，新的學年度開始的月份會是4月呢？其實這是有原因的喔！在日本明治維新過後不久，日本的入學期間曾一度效仿歐美西方，將新學年度的開始月份訂為9月。但是從明治19年左右開始，由於政府的會計結算期為每年的4月～隔年的3月，加上陸軍的入伍期也剛好恰逢四月，因此日本新學年的開始月份也就此改為了4月。

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只有日本學校運動會才有的「騎馬打仗」？

想必有許多人都看過日本學校所舉辦的運動會，而在香港的中小學也會舉辦年度的運動會，相信這是許多人小時候的回憶之一。但是大家知不知道日本運動會是怎麼誕生的呢？

據說，運動會的起源是1864年位在橫濱的英國大使館為了加深和日本人的關係而舉辦。自此之後，初代文部大臣的「森有禮」便將其定為了日本全國的學校都有舉辦的義務。而據說運動會能夠看出一點軍事色彩的原因，是因為當時英國與日本所舉辦的是「海軍的競技遊戲」。

其中最令人印象深刻的日本學校特有的競技項目「騎馬打仗」是日本才有的特別競技趣味項目，這個競技是由一名騎手和三名馬匹組成的隊伍參加，目標是奪取其他對手的帽子或頭巾，或者讓對方的騎手掉下來，以此來決定勝負。這個特別的競技可以追溯到戰國時代的軍事訓練，據說與源平合戰有關，並仿照了源氏的白旗與平家的紅旗沿用至今。

日本動畫也常出現騎馬打仗情節。（《我的英雄學院》動畫截圖）

日本學校的冷知識

相信有在香港的學子們都會在就讀小學、初中、高中時，在每天約15分鐘左右的清掃時間替學校打掃吧。其實在日本也有相同的掃地時間喔！主要的目的，是讓學生要知道愛惜自己的使用環境。只不過，這項習俗對歐美的學生來說就顯得相當陌生，因為他們的清掃通常都是由專業的打掃人員在放學後進入校舍後進行的。大家覺得是哪一種制度比較好呢？

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