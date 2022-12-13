「地表最差」大學宿舍在日本？京都大學「吉田寮」如第三世界廢墟

各位，都開學了吧，大家的新宿舍都怎麼樣啊？



來，咱們看看早前上熱搜的「有中鋪宿舍」的大學宿舍吧（點擊放大瀏覽）：

看完有沒有一整個大問號，這寢室有上鋪和下鋪就算了，還有個中鋪？馬上要開學的學生朋友們集體拳頭硬了，瘋狂留言：「學生也是人，望周知！」

有中鋪的宿舍，講真就夠離譜的了，接下來還有更離譜的——一個可以住下300多人的男生宿舍。

（日本設計小站提供）

不敢相信，這都2022年了，還有300多人同住的宿舍？不僅如此，據網友們透露，好像經歷過類似宿舍的大有人在。

最差學生宿舍，看的人立刻想復讀！

説到最差宿舍，日站君還想起來曾經風靡一時的日本「北大」——北海道大學。一個在日本眾大學裏排名第六的高校，曾經它的宿舍真的是出乎意料的慘目忍睹。它有個宿舍樓叫「惠迪寮」（在日語裏寮有宿舍之意），已經創立了113年。裏面的構造是這樣的，衣服直接晾在頭頂，牀位的擺放也很隨意，這裏的上鋪據説還是用空牛奶箱堆起來的，都已經有50年的歷史了！而且，它還是個男女混住的宿舍！400個人裏，女孩佔了1/4。至於大家最關心的費用問題，一個月含水電費房租1萬日圓，這個價格雖然比我們國內一學期1200的住宿費要高，但在寸土寸金的日本，已經相當便宜了。

京都大學的「吉田寮」

接下來，還有京都大學的「吉田寮」被稱為「日本最破宿舍」，裏面的環境……遠看跟廢墟差不多。

點擊放大瀏覽北海道大學的「惠迪寮」及京都大學的「吉田寮」：

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有人曾説，能在吉田寮裏生活的人，到世界的一半國家裏都能生存，這是何等高的評價啊。而這裏的房租就更低了，一個月不超過2500日圓。

國內當年最差宿舍：貴陽醫學院

日本的「最差宿舍」大家見識到了，但咱們國內之前的宿舍在這方面也沒輸。雖然這幾年應該已經陸續棄用了，不過這次我們也回味一下，當年那些令人驚掉下巴的宿舍吧。看過貴陽醫學院的學生宿舍，只有一句話：你對研究生院一無所知。陰森加破爛不堪，還是個醫學院，有點恐怖片那味兒了。

內蒙古工業大學，不滅的經典

接下來，內蒙古工業大學的宿舍，更離譜了！見過上床下桌，也見過上下鋪的，但如此「清新脱俗」的「上床下櫃」式，怕是頭一回見。日站君彷彿能感受到，新生打開宿舍門那一刻的絕望。

濟寧醫學院任城校區，力學的奇蹟

再來濟寧醫學院濃濃的60年代建築風小區，乍一看不知道的還以為到了某個工廠，拍個年代戲來這兒取景估計相當適合。水泥地、破桌椅也就忍了，可是你告訴我這上鋪的是什麼玩意兒？吊、牀、嗎？整張牀就用4根，眯細的鐵絲吊起來，翻個身沒準還能睡出鞦韆的效果。上鋪的怕自己掉下去，下鋪的怕上鋪砸下來，日站君一時也分不清，到底哪個更危險一點。好傢伙，現在要是還住着這樣的宿舍，那確實有點想回去復讀的衝動了！

點擊放大瀏覽國內貴陽醫學院、內蒙古工業大學及濟寧醫學院任城校區的宿舍：

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奢華大學宿舍，清華都排不上第一！

接下來，為了給下年新入學的學弟學妹們來點希望，日站君就再來一趴「奢華大學宿舍」！

清華大學

第一個是我們從小都勵志要上的「清華大學」。果然是一等一的高校，大學生宿舍也安排的不錯。全木質的桌椅，空間夠大！設施夠全！再看看細節部分，櫃子裏面也是精心做了幾層抽屜。還有小夜燈。

廣州工商學院

然後接下來這間廣州工商學院的宿舍，一看就是用心了的，灰藍色的牆紙原木色的傢俱，瞬間舒適度拉滿。四人寢，空間足夠的大！還有豪華獨立衞浴，滾筒洗衣機，真的讓人羨慕了。

華中科技大學國家網安基地校區

還有華中科技大學國家網安基地校區，不知道大家看過沒？電梯上樓，宿舍裏廚房、洗衣機、冰箱樣樣配齊。超大鏡子洗手枱，這一面鏡子齊刷刷的四人一起梳妝都夠夠的了吧。還有乾濕分離淋浴間，我願稱之為「21世紀宿舍最佳代表」。再看想宿舍卧室部分，網友：羨慕哭！還想再上一次大學。

南方科技大學

前段時間一位理科博士曝光了一組南方科技大學的宿舍，也讓網友們羨慕了！看完這宿舍的配備，高考目標的藍圖立馬有了。

台灣逢甲大學：斥資2億

還有台灣逢甲大學，號稱中國福利最好的「五星級」宿舍，斥巨資2億多人民幣打造。不僅僅設計的有自己的風格，還在多出細節上體現出了設計師的用心，完全們重新定義了宿舍的固有印象。

但有些同學説了，這些豪華宿舍的學校，學費也相當貴啊！確實，動輒幾萬，幾十萬不等，所以能擁有這麼豪華的宿舍不是沒有道理的。

點擊放大瀏覽清華大學、南方科技大學及台灣逢甲大學的宿舍：

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大學宿舍，是青春，也是回憶

除了太過髒亂差的宿舍環境，大部份畢了業的同學還是會對自己的寢室戀戀不捨。日本NHK曾拍過一個紀錄片叫《紀實72小時—北國的學生宿舍》，裏面展現了「髒亂差」宿舍的另一面景象。他們在一起吃飯、舉辦聯歡會、娛樂活動……不管在外人看來環宿舍境有多髒亂差，對居住的人來説，意義都是不同的。

就像我們吐槽了3年的高中校服，4年的大學宿舍，但見不得旁人説它一句不好。因為此時宿舍已經不只是宿舍，而是回憶，是青春，或者是離別之際的捨不得和放不下吧。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】