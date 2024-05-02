日本自衛隊之花變AV女優　自爆遭欺凌退役　為還天價學費無奈下海

日本一名AV女優吉川蓮民（吉川はすみん）透露，自己在進入AV這行之前，其實曾是自衛隊隊員及護士，然而人生的路卻意外轉了一個大彎。



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吉川蓮民在2016年至2019年就讀國防醫學院護理系，成績優異，畢業後就到自衛隊福岡醫院擔任三等中尉。雖然她對於醫療領域一直抱有熱情，但現實卻不如想像中那麼順利。

出生在名古屋的吉川，被派遣到福岡是她人生第一次離鄉背井， 由於無法適應陌生的環境和新的工作場所，她開始出現失眠的症狀。

而2020年開始肆虐的新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情，更加劇了吉川的心理健康狀況。「在做護士工作的同時，我還要參加自衛隊的訓練，所以我的身心健康一直處於極限。然後，因為新冠疫情的關係，我的第一年變得非常忙碌。不但如此，工作職場也有欺凌的問題，不是能夠正常工作的地方。」

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最終，吉川因壓力過大身心出現問題，不但失眠，還會莫名爆哭，幾乎要罹患憂鬱症，因此她決定要退出自衛隊。

然而日本的國防醫學院規定，若學生在畢業後六年內從自衛隊退役，則有義務償還學費。吉川在當時只服役了3年，因此被要求償還400萬日圓（約20萬港元），而且必須在退休後的1個月一次性償還，如果逾期，將收取14.5％的超高年息。

被逼到走投無路的吉川，只好到東京的泡泡浴店賺取快錢。經過一年多的時間，她終於存夠了錢，從自衛隊退役。

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而在一次挖角中，她進入了AV產業，以「前自衛隊員的身份」作為賣點，成為AV女優。

吉川在接受媒體採訪時表示，在進入這一行後發現許多不合理的規定，包括政府制訂的「簽約後1個月內不得拍攝」、「拍攝結束後4個月內不得發布任何公告」的AV新法等等，因此自己正努力成為一名政治家，為AV產業及女優們爭取更多權益。

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