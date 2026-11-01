4種血型看到食店大排長龍反應大不同　A型乖乖等位並趁機研究菜單

看到大排長龍的人氣店家，你會有什麼反應？是興沖沖地跟著排，還是掉頭就走？



根據日媒「占TV」中小林みなみ的分析指出，排隊這件小事其實能精準反映出血型性格的差異。以下解析A、B、O、AB四種血型在「排隊地獄」中的真實心聲。

看到大排長龍的人氣店家，不同血型的人會有不同反應。（unsplash@David Clode）

A型：默默排隊 看菜單查評論

排隊是A型人的預料中事。他們通常在出發前就已經做好功課，因此看到長長的人龍時，既不驚訝也不抱怨，會默默加入隊伍。在漫長的等待時間裡，A型人還會拿出手機認真研究最新菜單或網友評論，確保輪到自己時能以最高效率完成點餐。

B型：耐心有限 10分鐘就吵著離開

好奇心旺盛的B型，看到人潮就會很興奮，然後開心地跟著排。但熱情消失得極快。隊伍一停滯不前，B型的笑容會迅速消失，轉為煩躁。對他們而言，時間就是心情，只要等待超過10到15分鐘，B型就會果斷「放棄」，去吃別家。

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O型：邊排邊發貼文「也等太久」

O型人通常會乖乖遵守規則排隊。但為了打發無聊時間，他們會在社群媒體上發文轉播排隊實況。不過，若等待時間超出預期，O型的貼文風格會大逆轉為抱怨：「這效率也太差了吧？」、「到底要讓人等多久？」將排隊的焦躁誠實地轉為抱怨文。

AB型：一眼望去人太多改天再來

對講求合理和效率的AB型來說，為了吃飯而排隊簡直是毫無意義的行為。如果真的很想吃那家店，AB型會精準計算，專挑「平日非繁忙時段」再訪。若到了現場發現誤判情勢、人潮爆滿，他們會冷靜認為「看來今天跟這家店沒緣分」，乾脆地放手，絕不拖泥帶水。

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