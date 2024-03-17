血型決定性格！4類男人4招收埋偷食證據　1種人最易被踢爆出軌

感情不忠是愛情裡的大忌之一，為了不讓另一半發現，出軌者會用各種方式隱藏自己偷吃的證據，而根據個性不同，他們所使用的套路也不一樣。



近期日本媒體「占いTV」便分析了各血型男性在出軌時，為隱瞞真相所使用的手段或表現。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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A型男：會認真消滅出軌的證據

A型男的個性神經質且非常認真，這點同樣會反映在出軌時的行為表現上。他們預想到另一半可能會查手機，所以很快就把手機裡的紀錄刪光光；約會地點也會依對象做區分，絕不帶小三和正宮去同個地方，並且為了不讓正宮懷疑，訊息回應的態度也很認真。不過，當對方強勢地質問，「出軌了對吧！」的時候，則會因心虛而承認錯誤。

B型男：不會承認自己花心

好奇心旺盛的B型男，即使已經有另一半，偶爾仍會到處亂撩，因為大多情況是一時的鬼迷心竅、或者是單純玩玩，當事人並不認為自己的行為是出軌，更不會有隱藏證據的想法。當另一半質疑出軌時，他們便會堅決表示自己從來沒做過，並藉著氣勢，順帶捏造他們的不在場證明。其光明正大的態度，常常讓另一半聽著聽著就相信了。

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O型男：拿「很忙」當藉口

性格粗心、很容易被看透的O型男，即使是出軌，隱藏的手段也很拙劣。舉例來說，當另一半問他們在做什麼時，無論如何都會拿工作來當藉口，甚至在對方都還沒碰到手機時，便露出急於隱藏的奇怪行為；另外還有為了掩蓋花心對象的香水味，於是開始使用男士香水等容易被發現的手段。

AB型男：平時就擅於隱藏自我

AB型男性是做事細心的完美主義者，如果出軌的話，也會完美地將證據消滅，就連不在場證明也會顧及內容細節。即使是一般情況下，AB型男也不會把自己所有的計畫及安排告訴戀人，對出軌對象更不會告知非必要資訊，並且因為他們總是擺著一張撲克臉，所以很難發現劈腿的徵兆。

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