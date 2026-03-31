胞妹屢呻窮受姊姊資助10年！突宣布︰我買樓了　姊沒房沒車感心酸

家人有財困，經濟支援屬親情體現，但當中可能有暗黑人性。台灣1名女子在網上訴苦，稱與胞妹相差十多歲，對方大學半工讀，在家庭群組發出訊息，提及三餐不穩，「出社會也是如此，身上穿戴的從來不會是有品牌的」。樓主體諒胞妹狀況，所以每逢家族旅遊、每年過節和父母生日，「都自掏腰包付妹妹的份，跟父母謊稱妹妹有一起分擔」。約10年後，胞妹卻在家庭群組裡分享買樓消息，台女慨嘆「如今姐姐也40多了沒房沒車，為啥感覺心酸酸的？」。



大量網民留言安慰樓主「終於可以安心對自己好了，恭喜呀」、「甘願付出甘願受，總是會有福氣的」、「你要開心，因爲你有一顆善良的心」、「你要為她開心，買房總比她亂花錢負債好多了」。



樓主稱胞妹經常在家庭群組提及自己三餐不穩，她見狀提供經濟援助，而且長達10年。（示意圖／shutterstock）

胞妹經常呻窮

樓主在facebook群組「爆廢1公社」表示，自己和胞妹相差十多歲，對方大學半工半讀，並在台北租屋，經常在家庭群組提及自己三餐不穩，即使踏出社會工作，情況都不變，身上衣物從來不會是有品牌貨色。

樓主常為掏腰包胞妹補貼

樓主稱「自己大學時期也是如此，知道生活不易」，所以特別體諒胞妹，舉凡家族旅遊、逢年過節和父母生日，樓主自掏腰包，補貼胞妹的款項，並向父母謊稱胞妹有份分擔。補貼接近10年後，胞妹最近在家庭群組裡分享買樓消息，令到樓主愕然，「如今姐姐也40多了，沒房沒車，為啥感覺心酸酸的？」。

胞妹最近在家庭群組裡分享買樓消息，令到樓主感到愕然，「如今姐姐也40多了沒房沒車，為啥感覺心酸酸的？」。（示意圖／shutterstock）

網民︰心善將來會有福報

許多網民留言指「心機好重的妹妹，愛佔人便宜。沒關係啦！你心善將來會有福報的」、「到了某個階段，就會明白手足、親情、血緣就是個笑話」、「善良又會體恤人，別急，好運會累積的」、「以後就不用幫她分擔了，讓她自己出」

（facebook群組「爆廢1公社」）