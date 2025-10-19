網傳姊妹爭遺產！勝訴姐挖掘機拆妹4物業影片瘋傳　後續另有說法

姊妹爭產最終反目成仇？印尼網上瘋傳片段，拍到有大型挖掘機拆卸房屋，聲稱1名姐姐成功在遺產案勝訴後，馬上清拆被妹妹「佔據」的房產。事發於印尼東爪哇，當地傳媒指，有對姊妹的已故父親留下不少價值不菲的土地和房產，她們2022年起對簿公堂爭奪所有權，近日姐姐被判勝訴，即向法院申請執行令，拆除妹妹「佔據」的3棟房屋及1棟廚房，據悉妹妹曾在現場跪求保留其自住的房屋。



不過，有當另有傳媒追查後發現，指原告與被告屬遠房親戚，並非親生姊妹，事件應為「非法佔地案」而非「爭產案」。



網上流傳影片及照片，稱印尼一對姊妹爭產，姐姐勝訴後即拆妹妹的物業。 （網上圖片）

印尼姊妹爭產 姐姐獲勝即拆樓

外國TikTok等社交平台瘋傳影片，指印尼一對姊妹因遺產問題對簿公堂，其中姊姊贏官司後，竟「親自監督」去拆掉妹妹的房屋，事件令當地居民大驚。影片拍到大型挖掘機在一群民眾圍觀下拆除1棟民房，當地傳媒報道時指出，原片配上了文字，意思為「如果涉及財產，就沒有兄弟姊妹這個字」。

網上流傳「拆樓片」，指姐姐出動挖掘機拆掉妹妹的物業。 （ig＠andreli_48）

向法院申執行令 部署170名執法人員

當地傳媒報道，事發於印尼東爪哇省邦卡蘭縣1個叫杜馬傑（Dumajeh）的村落，一對姊妹的父親過身後遺下不少有價值的土地和房產，姊妹反目對簿公堂，最終姊姊在遺產官司中獲勝，法院裁定遺產歸她所有。姊姊馬上申請執行令，要求使用重型機械拆除妹妹「佔據」的房屋，獲邦卡蘭法院批准。

10月9日，當局部署170名執法人員執行土地裁決，確保清拆過程順利執行，以免再引起糾紛。

律師稱2022年起打官司

姊姊的代表律師指，這宗案件自2022年開始審訊，經歷過長過程，包括上訴階段，屬一場「漫長的勝利」，拆除行動有地方官員監督，符合所有法律程序。妹妹一方律師則表示不滿，認為法院裁決「傲慢」，因為案件仍屬於可司法覆核階段，仍有上訴可能，不應下達清拆執行令。

拆4棟建築 妹跪求保留自住物業

行動一共清拆4棟建築物，包括3棟住宅及1棟廚房，有指妹妹在過程中曾跪地求情，希望保留其中自住的房屋，但現場人員仍繼續執行拆卸令。另有消息指，有居民透露兩姊妹本來關係要好，但父親過世時未有留下遺囑，在遺產分配上出現爭議導致反目，但這說法未被當地媒體證實。不過，影片瘋傳後許多當地網民批評姊姊「殘忍」，不必這樣趕絕親妹。

TikTok流傳影片，指一對姊妹在父親死後爭產，姐姐勝利後拆掉妹妹的物業。（TikTok@lsmkhabertana0）

當地傳媒澄清為「非法佔地案」

不過，當地傳媒Kompas報道事件「真相」，指事件原告Matsari為土地擁有者，被告Muhri是其遠房親戚，是建屋者，但並非親生姊妹。事緣原告的父親將土地「借」給被告住，被告一家原本興建了臨事房屋，但後來直接建成永久建築，甚至私自進行土地登記侵佔，並非遺產案而是非法佔地案。

原告一方曾早於2023年已勝訴，一度提出付錢購回房屋，要求被告一家遷出但被拒絕，協商不果才出現近日的「拆樓」情況。

（綜合）