喝熱飲用這種容器變吞毒？醫生引述研究　警告易囤積脂肪和生暗瘡

許多人購買熱咖啡或其他熱飲時，通常都會用紙杯盛載，但原來會影響健康？台灣1名醫生引用醫學文獻指出，紙杯內層有塑膠塗層，遇熱會釋放出微塑膠，連同咖啡一起被喝下肚，長期下來造成荷爾蒙失調，可能和肥胖和暗瘡有關，所以他會使用自攜的保溫杯。



紙杯內壁為了防水，都附有一層塑膠膜，有研究發現，倒入熱水短短15分鐘內，1個紙杯就釋出約2.5萬個微塑膠顆粒。（AI生成圖片）

倒入熱水15分鐘 紙杯塑膠膜釋出成千上萬塑膠粒

減重醫師蕭捷健在其facebook專頁表示，紙杯內壁為了防水，都附有一層塑膠膜，有研究發現，倒入熱水短短15分鐘內，1個紙杯就釋出約2.5萬個微塑膠顆粒，以及上億個更微小的塑膠奈米粒，研究估算，美國成人每年透過飲食，大約會吃下數萬顆微塑膠顆粒，科學家甚至在人體血液和糞便中檢測到了微塑膠，證實塑膠微粒已經進入人體。

微塑膠顆粒會擾亂腸道菌群平衡，導致慢性發炎、代謝問題、脂肪容易囤積、消化不良脹氣，以及暗瘡。（AI生成圖片）

導致脂肪容易囤積和暗瘡

微塑膠添加物例如雙酚A和塑化劑，是已知的內分泌干擾物，不但擾亂荷爾蒙平衡，而且影響甲狀腺、代謝和生殖健康，也有研究指出，微塑膠顆粒會擾亂腸道菌群平衡，導致慢性發炎、代謝問題、脂肪容易囤積、消化不良脹氣，以及暗瘡。

醫生︰盡量少用紙杯

蕭醫生指出，如果不想喝飲料時吞下塑膠，「還是盡量少用紙杯，喝得比較安心」，同時減少塑膠垃圾，對健康和環境都好。

（facebook專頁「減重醫師 蕭捷健」）

其他報道：熱水不要這樣喝！20歲女這樣喝熱水 半年後驚患胃癌 醫生揭關鍵

【胃癌／症狀】天文台表示，受東北季候風影響，廣東地區天氣寒冷。天寒地凍，不少市民會喝熱水保暖，也有人認為喝熱水可治胃痛，不過內地廣東1名20多歲女子因經常胃痛，上網搜尋見到「喝熱水可治胃痛」，於是就喝熱水紓緩不適，詎料半年後求醫發現自己竟患上胃癌。而醫生警告，熱水不能治療胃痛，且溫度過高的水，更可能加刺激胃黏膜，對胃部造成負擔。胃癌（Stomach Cancer）是致命癌症，如出現嘔吐、大便出血等7個常見胃癌症狀，就要盡早求診。



內地廣東1名20多歲女子因經常胃痛，上網搜尋見到「喝熱水可治胃痛」，於是就喝熱水紓緩胃痛，詎料半年後求醫發現自己竟患上胃癌。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，廣東20多歲女子小賈受胃痛、胃反酸等問題困擾，上網見到有人稱「多喝熱水可治胃痛」，於是依樣葫蘆喝熱水緩解胃痛，沒想到半年後求醫做胃鏡檢查，發現竟已患上胃癌，「之前就是胃痛，然後上網查，說多喝熱水就好了，但是沒有想到半年之後就查出問題來了」。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅表示，現在很多年輕人主張喝熱水，「胃痛了喝熱水，大姨媽（月經）來也要喝熱水」，但他強調，喝熱水不能緩解胃痛，且溫度過高的水，會更加刺激胃黏膜，增加胃部負擔。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅強調，喝熱水不能緩解胃痛。（影片截圖）

全文：熱水不要這樣喝！20歲女這樣喝熱水 半年後驚患胃癌 醫生揭關鍵