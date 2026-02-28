20歲女每天保持1飲食習慣！醫生證實患糖尿病　2根腳趾壞死慘截肢

不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病。馬來西亞1名醫生表示，晚上有1名20多歲女生前來急症室求醫，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也有發燒」，獲其他醫生建議住院，由於她神智清醒，不像重病病人，醫生以為普通的傷口細菌感染，但腳趾沒有血氣，傷口邊緣已經壞死，「按下去有那種怪怪的感覺」，於是進行進一步檢查，證實罹患糖尿病，感染食肉菌。



原來女病人每日1杯奶茶，加上其他手搖飲品、汽水和帶糖咖啡，患上糖尿病都不自知，「2根腳趾需要截肢，因為感染已經無法挽回」，醫生同時提出5個高危群組，提醒大家定期驗血糖。



女病人每日1杯奶茶，加上其他手搖飲品、汽水和帶糖咖啡，患上糖尿病都不自知。（AI生成圖片）

20多歲女生腳趾傷口發炎4天求醫

急診室醫生秦梓維在其facebook專頁交代這宗個案，晚上當值期間，1名20多歲女生前來急症室，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也有發燒 」，其他醫生建議她住院求醫。由於女病人「還能走，講話清醒，看起來真的不像重病的人」，秦醫生以為只是普通的傷口細菌感染。

糖尿病失控兼嚴重感染

但秦醫生進行初步檢查，發現「腳趾沒有血氣，傷口邊緣已經壞死，按下去有那種怪怪的感覺」，進行X光檢查，發現有氣泡，相信受到食肉菌感染，檢查血糖和血酮，分別是high（高）和4.0 mmol/L，屬於糖尿病失控加上嚴重感染。

女病人腳趾需要截肢。（AI生成圖片）

每日1至2杯奶茶 加上手搖飲品、汽水和帶糖咖啡

秦醫生向女病人的父母解釋病情時，其母親疑惑「確定嗎？她才20多歲罷了」。秦醫生指出，糖尿病其實可年輕化，女病人每日1杯奶茶，有時2杯，加上手搖飲品、汽水和帶糖咖啡，所以患上糖尿病都不自知，以為「平常都好好的」。秦醫生強調，糖尿病在大多數時候「看起來都好好的」，只是慢慢累積，最終引發併發症。

2根腳趾需要截肢

女病人被送入深切治療部，數天後身體穩定下來，骨科醫生決定「2根腳趾需要截肢，因為感染已經無法挽回」，父母坐在病房外沉默不語。

5個高危群組最好定期驗血糖

秦醫生指出，5個高危群組分別是常喝甜飲、常常疲倦、常常口渴、體重突然下降，以及家族有糖尿病，最好定期驗1次血糖，不要等到感染、不要等到進了ICU才後悔」。

（facebook專頁「Dr Chris 秦醫生」）